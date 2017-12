Meci important pentru Viitorul

Sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), FC Viitorul va disputa, pe teren propriu, partida din etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal, urmând să înfrunte pe Concordia Chiajna. Un joc deosebit de important în lupta pentru prezența în turneul play-off, mai ales după ce Dinamo București s-a apropiat la un singur punct în clasament. Meciul programat pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu se anunță unul dificil, mai ales că echipa din Chiajna a câștigat în ultima etapă, 3-0 cu FC Botoșani, astfel că jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi sunt acum avertizați de perioada bună pe care o traversează Concordia. Din formula de start a Viitorului va lipsi căpitanul Bogdan Țîru, suspendat după eliminarea de la Craiova, din runda precedentă, în care campioana en titre a cedat cu scorul de 1-3.

„Un meci ca toate celelalte, la fel de greu, în care trebuie să câștigăm, pentru că sunt importante cele trei puncte. Nu va fi ușor, dar punctele sunt abolut necesare în lupta pentru play-off. Trebuie să practicăm un joc bun și să obținem victoria. Sper să reușesc să marchez și să îmi ajut echipa. Chiajna este o echipă în formă, cu jucători cu experiență. Va fi un meci greu. Nu va fi ușor pentru noi”, consideră Aurelian Chițu, completat de Cristi Ganea: „Un meci greu, pe care trebuie să-l câștigăm. Sper să facem un meci bun și să luăm cele trei puncte. Sperăm să vină și lumea la meci, să le facem o bucurie. Mă interesează doar ca Viitorul să intre în play-off. Nu știu nimic despre vreo ofertă pentru un transfer. Ar fi cel mai frumos cadou să plec afară, dar nu este nimic concret. Vreau să-mi fac datoria față de actuala echipă de club”.

„Este ultimul meci acasă din acest an. Important este să câștigăm și să facem un joc bun. Un an extraordinar al nostru, în care am ieșit campioni și am creat minunea. Chiajna este o echipă care a crescut în ultimul timp. Sunt puncte importante, pe care le dorim. Trebuie să luptăm pentru ele, să fim serioși și să dăm tot ce avem mai bun. Suntem campioana României și trebuie să încheiem anul cum trebuie. Vom vedea după ce se termină campionatul, vom analiza cine pleacă, cine vine. Legat de Ianis, trebuie găsită o soluție foarte bună pentru el ca să joace, la noi sau în altă parte”, a declarat Gică Hagi.

Programul celorlalte meciuri din etapa a 21-a - vineri, ora 21.00: Juventus București - Astra Giurgiu; sâmbătă, ora 20.00: CFR Cluj - ACS Poli Timișoara; duminică, ora 17.00: Gaz Metan Mediaș - CS U. Craiova, ora 20.00: FC Botoșani - FCSB; luni, ora 17.00: Sepsi Sf. Gheorghe - CSM Poli Iași, ora 20.00: Dinamo București - FC Voluntari. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV.

Clasament: 1. CFR 46p (golaveraj: 33-10), 2. FCSB 41p (40-14), 3. Craiova 39p (34-22), 4. Botoșani 35p (25-18), 5. FC VIITORUL 31p (26-17), 6. Astra 31p (28-20), 7. Dinamo 30p (29-22), 8. Iași 27p (23-26), 9. Timișoara 25p (18-29), 10. Chiajna 23p (28-25), 11. Voluntari 22p (18-23), 12. Mediaș 13p (9-31), 13. Sepsi 12p (11-36), 14. Juventus 9p (11-40).

Ocupantele locurile 1-6 la finalul sezonului regulat vor juca în play-off, iar echipele de pe locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out. Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League. Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13-14 din play-out vor retrograda.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat că echipele din Liga 1 pot efectua transferuri în perioada 23 ianuarie - 19 februarie 2018, dar și că, începând cu sezonul 2018-2019, arbitrajul video va fi implementat în Liga 1, costurile pentru a pune în practică acest sistem ridicându-se la o sumă curpinsă între 600.000 și 1,5 milioane de euro. Vicepreședintele LPF, Robert Pongracz, a declarat că 13 dintre cei 14 președinți de cluburi au votat în Adunarea Generală pentru implementarea arbitrajului video. De asemenea, cluburile care nu se pot susține în Liga 1 din cauza problemelor financiare și asupra cărora există riscul retragerii din competiție, vor primi banii din drepturile TV după fiecare meci și nu în două tranșe, ca restul grupărilor.

