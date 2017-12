Meci întrerupt la Kogălniceanu

Iată rezultatele înregistrate săptămâna trecută în Liga a IV-a la fotbal, etapa a 7-a din play-off şi etapa a 6-a din play-out - PLAY-OFF: Axiopolis Sport Cernavodă - Callatis 2012 Mangalia (fostă Viitorul Pecineaga) 2-3 (A. Cosmaschi 54, G. Stanciu 71 - I. Florea 12, 58, Erdinci Cogali 69); la juniori: 4-0; Ştiinţa Poarta Albă - CS Agigea 1-3 (Emrah Baubec 18 - A. Mogoşanu 27, Ad. Burghelia 63, 90+1); la juniori: 3-0 (neprezentare); Gloria Băneasa - CFR Constanţa 3-2 (A. Oprea 18, G. Marin 20, I. Măgureanu 85 - A. Avram 10, B. Enula 68); la juniori: 2-2; Perla Murfatlar - Portul Constanţa 2-1 (T. Bondrea 22, D. Piron 37 - I. Grecu 84-autogol); la juniori: 0-12; Danubius Rasova - CSO Ovidiu 2-2 (I. Matei 13, Ad. Barbu 63 - V. Lupu 23, M. Andrei 49); la juniori: 4-3. Meciul de seniori CS Mihail Kogălniceanu - Vulturii Cazino Constanţa s-a întrerupt în min. 61, la scorul de 2-0 (Şt. Olar 18, I. Treznea 29), când arbitrul a fost ameninţat, înjurat, scuipat şi bruscat de mai mulţi jucători ai formaţiei oaspete; la juniori: 3-0 (neprezentare). Clasament play-off: 1. Callatis 2012 (fostă Viitorul Pecineaga) 76p; 2. Kogălniceanu 63p (26j); 3. Agigea 61p; 4. Murfatlar 52p; 5. Rasova 48p; 6. CFR 45p; 7. Cernavodă 44p; 8. Băneasa 47p; 9. Portul 36p; 10. Ovidiu 34p; 11. Poarta Albă 33p; 12. Vulturii 31p (26j).

PLAY-OUT: AS Cogealac - CSŞ Medgidia 6-1 (Şt. Corbu 32, Şt. Anghel 46, Şt. Macovei 60, 77, I. Căpriţă 88, 90 - M. Ciutacu 53); la juniori: 1-6; Victoria Cumpăna - Carsium Hîrşova 3-0 (neprezentare); la juniori: 6-0; Aurora 23 August - CS Carvăn Lipniţa 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Sparta Techirghiol - Recolta Nicolae Bălcescu 4-2 (I. Stan 10, 38, I. Beldiman 36, I. Olăriţă 87 - I. Ciobanu 43, Cr. Popa 80); la juniori: 13-1; CS Eforie - Tineretul Valea Dacilor 5-0 (Şt. Ciobanu 15, Al. Diaconu 37, M. Manea 44, R. Tiuntiuc 58, B. Boritz 67); la juniori: 0-3 (neprezentare). Clasament play-out: 1. Eforie 43p; 2. Medgidia 35p; 3. Techirghiol 35p; 4. Cumpăna 32p; 5. Hîrşova 26p; 6. 23 August 25p; 7. Cogealac 25p; 8. Bălcescu 16p; 9. Carvăn 16p; 10. Valea Dacilor 8p.

LA KOGĂLNICEANU S-A JUCAT PÂNĂ ÎN MIN. 61. „După ce am eliminat un component al echipei oaspete pentru fault în postură de ultim apărător, jucătorii de la Vulturii Cazino au protestat vehement prin vorbe şi prin gesturi. Am eliminat un alt jucător, pentru injurii şi ameninţări, apoi ceilalţi m-au înjurat, scuipat, ameninţat şi bruscat. Am vrut să-i elimin şi pe ei, dar m-au ţinut de mâini, m-au alergat pe teren şi au încercat să mă lovească. Am decis oprirea definitivă a jocului, având în vedere încălcarea persistentă a legilor jocului şi nenumăratele trivialităţi”, a notat în raportul său suplimentar arbitrul de centru Marian Carson.