Meci nebun la Năvodari

Aflată la primul meci oficial pe teren propriu în actualul sezon, Săgeata Năvodari a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida cu Astra II Giurgiu, disputată sâmbătă, în etapa a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Pornită din postura de mare favorită, gruparea de pe litoral a început jocul în forţă, dar s-a văzut condusă, în min. 22, după o dublă gafă a lui Florin Olteanu. Mai întâi, portarul năvodărean a degajat în picioarele unui adversar, apoi a scăpat printre mâini mingea şutată de la 20 m de Bogdan Rusu. 1-0 pentru Astra II. Disperate, gazdele au asaltat poarta apărată de Gabriel Popa, dar Chiţu, Zaharia şi Creţu au irosit şansa egalării. Mai mult, în min. 75, Săgeata a rămas în inferioritate numerică, după ce Mişelăricu a fost eliminat pentru că l-a lovit fără minge, cu piciorul, pe Lukacs. Deşi în inferioritate numerică, Ochiroşii, proaspăt intrat pe teren, a marcat spectaculos, în min. 77, cu un voleu din 6 m, după centrarea lui Chiţu, restabilind egalitatea. Oaspeţii au revenit în avantaj în min. 79, mingea trimisă de Viorel Dinu, de la 17 m, intrând în plasă cu largul concurs al lui Olteanu. Egalarea s-a produs în min. 89, când Florin Popa a reluat cu capul, din centrul careului, după o lovitură liberă executată de Ochiroşii.

„Ne-am creat multe ocazii în prima repriză, dar am marcat de două ori în inferioritate numerică pe final. Olteanu este un portar cu experienţă, dar trece printr-o perioadă mai greu. De altfel, şi în prima etapă a luat un gol parabil. Avem mulţi jucători noi, dar sperăm ca relaţiile de joc să se închege cât mai repede şi să bifăm primul succes din actualul campionat”, a spus antrenorul secund al năvodărenilor, Constantin Funda. „După desfăşurarea jocului am fi meritat să câştigăm. Am pierdut însă două puncte, pentru că ne-am relaxat pe final”, a declarat tehnicianul oaspeţilor, Imilian Şerbănică.

Au evoluat pentru Săgeata (antrenor Constantin Gache): Fl. Olteanu - Goşa, Fl. Popa, Mişelăricu - M. Gheorghe (60 Jianu), N. Creţu, A. Vaştag, Toşca (66 Costachi) - Vezan (76 Ochiroşii) - S. Chiţu, D. Zaharia.