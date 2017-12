Meci special pentru Cătălin Anghel

Speranţele celor de la Săgeata Năvodari de a rămâne neînvinşi în acest an şi după meciul disputat luni, pe teren propriu, cu FC Vaslui, în etapa a 22-a a Ligii 1, s-au spulberat cu câteva minute înaintea fluierului de final, când Mike Tewanjera a marcat golul victoriei oaspeţilor, scor 1-0. Înfrângerea complică serios situaţia grupării de pe litoral în lupta pentru evitarea retrogradării, echipa pregătită de Cătălin Anghel fiind la un singur punct de zona “neagră” a clasamentului. Năvodărenii îşi pot repara greşeala vineri, când vor juca în fieful unei alte formaţii angrenate în bătălia pentru menţinerea în prima ligă, FC Viitorul. Partida este una specială pentru antrenorul grupării de pe litoral, care a pregătit timp de patru ani echipa patronată de Gică Hagi.

„Am încredere că în continuare, menţinând un joc cum a fost cel din prima repriză, lucrurile vor merge bine şi sper din tot sufletul ca punctele pierdute să le recuperăm în partida de la Chiajna. Sincer, primul sentiment pe care îl am acum este că avem nevoie de cele trei puncte. A fost o perioadă frumoasă şi interesantă din viaţa mea, dar acum trebuie să luăm cele trei puncte. Contează foarte mult faptul că am fost antrenor acolo şi cunosc tot lotul, dar sunt de părere că jucătorii decid soarta unui meci pe teren. Trebuie să vedem ce am făcut bine şi ce am greşit în meciul cu FC Vaslui, să ridicăm capul din pământ şi să ne revenim psihic. Pentru noi, toate meciurile sunt decisive, ţinând cont de lupta care se dă în partea inferioară a clasamentului. Aş putea şi eu să invoc, cum fac alţii, foarte multe lucruri, dar nu vreau să fiu subiectiv. Noi trebuie să ne vedem doar de echipa noastră”, a spus Cătălin Anghel.

SCHIMBĂRI ANULATE Tehnicianul echipei din Năvodari a explicat, la conferinţa de presă de la finalul partidei cu FC Vaslui, de ce a făcut ultimele două schimbări cu numai două minute înaintea finalului. „Le-am spus jucătorilor că cine va greşi mai puţin va câştiga meciul. O greşeală putea să decidă jocul şi, din păcate, am avut dreptate. Am văzut că partida se îndreaptă către un rezultat de 0-0 şi pregăteam ca pe final să-i trimit în teren pe Roman şi pe Bărbulescu, ultimul pentru a întări linia de mijloc, însă a venit golul şi totul s-a schimbat”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral.