Meciul adevărului pentru CSV 2004 Tomis

După cinci etape în care a întâlnit formaţii mult mai slabe, pe care le-a învins fără emoţii, CS Volei 2004 Tomis Constanţa va susţine astăzi, pe teren propriu, primul test important din acest retur de campionat. În etapa a 17-a din Divizia A1 la volei feminin, “sirenele” antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe vor întâlni pe Dinamo Bucureşti. Meciul va începe la ora 20.00 şi va fi transmis în direct pe Digi Sport Plus. Partida este extrem de importantă pentru ordinea finală în sezonul regulat. Practic, dacă pierde, Dinamo nu mai poate încheia pe locul secund şi păstrează şanse minime la poziţia a treia. Tomis, în cazul unui eşec, mai are doar şanse teoretice la câştigarea sezonului regulat. „Meciul cu Dinamo va fi important, dar nu decisiv. De aceea, echipa mea nu va juca sub presiune. Jucătoarele vor avea doar presiunea de a da totul pe teren şi de a încerca să învingă, pentru că victoria ar fi excelentă pentru viitorul echipei, pentru încrederea în propriile forţe şi pentru a confirma că au muncit bine până acum”, spune Zakoc. Partida va fi arbitrată de Silvian Lungu (Bucureşti) şi Nicolae Marin (Galaţi).

GAVRILESCU, COMPLET REFĂCUTĂ. Accidentată la returul cu Tauron Dabrowa Gornicza, Claudia Gavrilescu nu a jucat în retur până la meciul de sâmbătă, cu CSM Sibiu, când a evoluat în primele două seturi. „Mă simt bine şi sper că până miercuri o să fiu şi mai bine. Oricum, nu cred că echipa stă doar în mine. Va conta valoarea echipei, va conta ce vom putea să arătăm noi miercuri, în teren, ca echipă. Suntem pregătite nu numai pentru meciul cu Dinamo, ci pentru toate care urmează în acest campionat”, afirmă căpitanul echipei constănţene. „Claudia a jucat două seturi la Sibiu, după o perioadă mai lungă de absenţă, şi cred că totul este în regulă. Mă bucură faptul că avem acum mai multe opţiuni pe fiecare post”, a adăugat Zakoc.

BUTNARU ÎŞI VA ÎNFRUNTA FOSTELE COECHIPIERE DE LA NAŢIONALĂ. Meciul din această seară va opune şi trei voleibaliste de excepţie ale României, foste coechipiere la echipa naţională în urmă cu ceva ani. Elena Butnaru (35 de ani) joacă acum pentru Constanţa, iar Daniela Mincă (39 de ani) şi Alida Marcovici (37 de ani) pentru Dinamo. „Cu ele m-am mai văzut pe parcursul acestor ani, dar va fi emoţionant să fim adversare acum. Cu Alida şi cu Dana am jucat foarte mulţi ani împreună la naţională şi abia aştept să le revăd. Vom fi de o parte şi de cealaltă a fileului, dar sper ca echipa noastră să aibă câştig de cauză”, a declarat Butnaru. Fostul centru al naţionalei a revenit în campionatul românesc după 11 ani în care a evoluat în Italia şi Spania. „Puţine fete din generaţia mea au mai rămas în campionatul României, dar îmi aduc aminte că atunci competiţia era destul de strânsă şi erau meciuri foarte tari. Vorbesc despre ce se întâmpla acum 10-11 ani. Am înţeles că pentru noi abia acum încep meciurile puternice. Deocamdată am jucat doar cu echipe aflate la urma clasamentului şi nu am o impresie prea bună despre aceste echipe”, a mai spus “Nuţa” Butnaru.

Nu în ultimul rând, publicul constănţean va putea vedea în Sala Sporturilor o legendă a voleiului mondial. În lotul echipei Dinamo Bucureşti, din iarnă, a fost inclusă şi celebra Milena Rosner, fostă internaţională poloneză, campioană europeană în 2005 şi căpitanul naţionalei care a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008). Născută pe 4 ianuarie 1980, Rosner are 1,79 m înălţime şi evoluează pe postul de extremă. Ea nu a mai jucat din aprilie 2009, pentru că a devenit mămică! Lipsa de antrenamente a polonezei l-a determinat pe antrenorul Atanas Petrov să o folosească, deocamdată, doar ca libero, până va fi pusă la punct cu pregătirea.

Celelalte partide programate astăzi în etapa a 17-a: Ştiinţa Bacău - CSU Tg. Mureş (ora 14.00); Pro Volei Botoşani - SCM U. Craiova (ora 17.00); CSM Lugoj - CSM Sibiu (ora 18.00); CSM Bucureşti - U. Cluj (ora 19.00). VC Unic LPS Piatra Neamţ stă.

Clasament

1. Ştiinţa Bacău 15 14 1 44: 6 42

2. CSV 2004 Tomis 15 14 1 42: 5 41

3. Unic Piatra Neamţ 15 11 4 37:20 33

4. Dinamo Bucureşti 14 10 4 37:16 31

5. Medicina Tg. Mureş 15 8 7 29:26 25

6. CSM Lugoj 14 8 6 25:26 21

7. Pro Volei Botoşani 15 6 9 22:29 20

8. SCM U. Craiova 14 4 10 16:32 12

9. U. Cluj 15 3 12 12:39 8

10. CSM Bucureşti 14 1 13 9:39 4

11. CSM Sibiu 14 1 13 5:40 3

* Penicilina Iaşi s-a retras din campionat