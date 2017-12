„Meciul cu Albania este şansa unei generaţii!“

După două decenii fără performanţe spectaculoase la turneele finale, naţionala României are şansa de a merge în optimile de finală ale EURO 2016, cu o echipă care nu are în componenţă nume mari, ci impresionează doar prin unitatea de grup. Actor important în rezultate spectaculoase obţinute de tricolori în anii ’90, selecţionerul Anghel Iordănescu le-a cerut elevilor săi să dea totul pe teren şi să obţină cele trei puncte în meciul decisiv cu Albania, ultimul din Grupa A, programat duminică (în direct la ProTV şi Dolcesport 1), de la ora 22.00, pe „Stade de Lyon”. “Este şansa unei generaţii să reuşească o performanţă şi fotbalul românesc are nevoie de ea. De opt ani nu am mai participat la un turneu final şi şansa lor e să obţină o performanţă care să bucure iubitorii fotbalului din România. Trebuie să dăm dovadă de risipă de energie, de determinare, de abnegaţie. Nu luăm în calcul o posibilă calificare de pe locul al treilea cu două puncte. Avem alte planuri ş un obiectiv clar. Ţinem foarte mult să facem o partidă bună, avem nevoie de 90 de minute de joc bun, de posesie, de concentrare, să ne autodepăşim. Avem un meci cu o echipă bună, care s-a luptat de la egal la egal cu Franţa timp de 89 de minute, ca şi noi. Băieţii lui De Biasi vor face totul pentru o victorie de palmares”, a declarat Iordănescu, adăugând că regretă faptul că România nu are decât un punct după primele sale două meciuri: “Cred că am avut şansa să luăm cel puţin în primul meci, în care am jucat de la egal la egal cu Franţa, şi am avut momente bune, cu situaţii de a marca. Dacă marcam, puteam obţine chiar mai mult, însă am pierdut cu un gol de excepţie al lui Payet, un gol de generic. Am avut foarte multe momente bune cu Elveţia, am marcat un gol din penalty, am avut şansa de a închide meciul, la bara lui Săpunaru şi la ocazia lui Chipciu, dar după golul egalării am avut foarte multe momente în care am suferit”.

MOMENT SPECIAL PENTRU „GENERAL“

Meciul cu Albania va fi unul special pentru Iordănescu, selecţionerul urmând să bifeze partida cu numărul 100 pe banca tehnică a naţionalei României. Antrenorul în vârstă de 66 de ani a declarat însă că este atât de concentrat asupra jocului de la Lyon, încât nu-l interesează acest amănunt: “Nu mă interesează numărul selecţiilor. Mult mai important este jocul echipei şi scopul pe care îl are naţionala”. În schimb, Iordănescu este îngrijorat de programul alomerat al echipei, schimbat după ce antrenamentul a fost mutat pe vechea arenă din Lyon, “Stade de Gerland”, din cauza condiţiilor meteo, şi de problemele medicale cu care se confrunt[ Mihai Pintilii, Răzvan Raţ şi Steliano Filip. “Am avut o zi plină, cu program extrem de solicitant, cu deplasare la gara din Paris, de unde am luat trenul şi am venit la Lyon. Am avut surpriza de a afla că programul a fost schimbat, şi antrenamentul, şi conferinţa, dar şi locaţiile acestora. Ne pune în dificultate şi prin prisma faptului că terminăm antrenamentul, apoi avem de făcut duş şi refacere, iar masa o vom lua destul de târziu. Cei trei jucători au o situaţie mai delicată şi a fost greu de dat un verdict după meciul cu Elveţia, deşi au avut un program special, separat de restul lotului, sub coordonarea medicului echipei naţionale.

