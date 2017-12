Meciul de rugby cu Spania, mutat de la Iași la București

Echipa naţională de rugby a României va disputa cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship, programat pe 18 februarie, contra Spaniei, la Bucureşti, după ce partida a fost mutată de la Iaşi din cauza condițiilor meteo nefavorabile din Moldova. La Iaşi, temperatura poate ajunge şi la minus 20 de grade Celsius în această săptămână, făcând imposibile deszăpezirea şi asigurarea unor condiţii normale de joc. Meciul de sâmbătă, programat pe Stadionul „Arcul de Triumf”, va începe la ora 14.00 şi va fi transmis în direct pe Dolce Sport. Acţiunea de deszăpezire a suprafeţei de joc din Bucureşti va începe la ora 7.00, iar Federaţia Română de Rugby face un apel la toţi iubitorii acestui sport să vină şi să ajute la înlăturarea stratului de zăpadă.

„Iaşiul a oferit multă căldură şi susţinere rugbyului, iar acest joc acolo ar fi produs multă bucurie şi speranţă jucătorilor şi suporterilor. Am avut o deschidere totală din partea autorităţilor locale, care au făcut tot posibilul ca acest meci să se dispute, însă condiţiile atmosferice fac imposibilă susţinerea partidei pe Stadionul „Emil Alexandrescu“. Zăpada a fost degajată de pe stadionul din Iaşi, au fost achiziţionate de către Primărie folii de celofan gros, suporţi pentru montarea prelatei de celofan, opt turbosuflante de mare putere au fost închiriate, dar cu toate acestea şansele sunt minime ca terenul să fie dezgheţat la ora meciului. Faptul că ultimul strat de zăpadă a căzut pe un teren îngheţat, iar instalaţia de încălzire este stricată anulează efortul Primăriei şi face imposibilă derularea partidei. În acest sens, decizia finală a federaţiei este de a minimiza riscurile şi de a programa meciul pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf“, temperaturile în Capitală fiind pozitive în această săptămână. Din fericire, pe stadionul de la federaţie, sub stratul de zăpadă gros de 10 cm, terenul este moale, neîngheţat şi acoperit de iarbă. Vom face o mobilizare masivă de forţe pentru ca sâmbătă, 18 februarie, să fie degajată toată zăpada de pe suprafaţa de joc. Este o decizie pe care am gândit-o şi dezbătut-o foarte mult, este una din puţinele şanse ca acest meci să se poată disputa. Vă aşteptăm alături de noi sâmbătă, de la ora 7.00 dimineaţa, cu lopeţi şi celofane pentru a ajuta la înlăturarea zăpezii de pe suprafaţa de joc. Din păcate, condiţiile din tribune nu vor fi dintre cele mai prietenoase, drept pentru care intrarea va fi liberă“, a declarat Florinel Matei, secretar general al Federaţiei Române de Rugby.

O astfel de acțiune de deszăpezire a suprafeței de joc a mai avut loc în 2012, înaintea meciului dintre România și Portugalia, când în dimineața dinaintea meciului voluntari alături de angajații unei firme de salubritate au curățat terenul de joc.

Spania a câștigat primul meci din REC 2017, învingând sâmbătă naționala Rusiei, la Madrid, cu 16-6, în timp ce România a pierdut, în deplasare, confruntarea cu Germania, scor 31-48. După întâlnirea cu Spania, următoarele două meciuri ale ''Stejarilor'' vor avea loc în deplasare, pe 4 martie cu Rusia, la Soci, și pe 11 martie, cu Belgia, la Bruxelles, ultima partidă a tricolorilor din REC 2017 urmând să aibă loc la București, contra Georgiei, pe 19 martie.

