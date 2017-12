Meciul suferinţei la Mangalia

Callatis Mangalia dispută sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în compania formaţiei FCM Bacău, un meci pe cât de important, pe atât de dificil. Aflată pe ultima poziţie a clasamentului, cu doar trei puncte în şase jocuri, formaţia pregătită de Marin Barbu are nevoie ca de aer de toate punctele puse în joc. Adversara mangalioţilor este o altă echipă în mare suferinţă de puncte, băcăuanii fiind doar două poziţii mai sus în clasament, dar având un singur punct în plus. După cele două eşecuri din deplasare, Mangalia speră să-şi amelioreze situaţia în urma acestei întâlniri, orice alt rezultat în afara victoriei nefiind conceput. „Noi am pierdut multe puncte din cauza greşelilor personale. Sperăm ca de această dată să nu mai fie cazul şi să obţinem victoria, deoarece avem foarte multă nevoie de ea“, a precizat Barbu. Echipa prababilă de start a Callatis-ului: Dragne - I. Florea, Floricel, Damian, Miron - Bardu, Tudose, Huzuneanu, Cojenel - Ungureanu, Şt. Iordache.