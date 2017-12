Meciuri ușoare pentru HC Dobrogea Sud și HC Farul

Promovată deja în Liga Națională de handbal masculin după un parcurs perfect în primul sezon de la înființare, HC Dobrogea Sud Constanța dispută sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV), ultimul joc în fața propriilor suporteri în Divizia A, întâlnind pe HC Buzău 2012, în etapa a 25-a din Seria A. Lider detașat cu victorii pe linie, echipa pregătită de Djordje Cirkovic și-a mai stabilit un obiectiv pentru finalul campionatului: să depășească cifra de 1.000 de goluri marcate în acest sezon, având nevoie de 45 de goluri în ultimele două runde. „Este bine că se termină acest sezon, pentru că ne-am cam „chinuit” în Divizia A, însă am fost obligați să o luăm de la zero. Suntem promovați și ne concentrăm deja asupra viitorului campionat. Până atunci, vrem să depășim borna de 1.000 de goluri marcate și sperăm ca acest lucru să se întâmple chiar sâmbătă”, a spus președintele grupării de pe litoral, Ionuț Rudi Stănescu.C Buzău

Cealaltă formație constănțeană din Seria A, HC Farul, joacă duminică, de la ora 12.00, în fieful celor de la LPS Piatra Neamț și are nevoie de un succes pentru a păstra șanse în tentativa de a ocupa locul 4 la finalul sezonului. „Este un meci de dificultate medie, pe care putem și trebuie să-l câștigăm. Îi cunoaștem foarte bine pe adversari, pentru că am mai jucat câteva partide de verificare în compania lor în cantonamentul din iarnă. Avem nevoie de cele trei puncte pentru a rămâne în lupta pentru locul 4”, a declarat antrenorul Eden Hairi. Tehnicianul constănțean nu-l va putea utiliza pe centrul muntenegrean Vladimir Stankovic, care are probleme medicale. „Nu cred că ne vom putea baza pe serviciile lui Stankovic, o piesă importantă în angrenajul echipei, dar avem soluții pentru acest post”, a spus Hairi.

Celelalte meciuri ale etapei - duminică, ora 10.00: Atletico Alexandria - Poli Unistil Iaşi; ora 11.00: Cimentul Bicaz - CSU Târgovişte; ora 16.00: De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina - CSM Bucureşti II. Marți s-a disputat în devans partida CSU Suceava - GSIP Moreni, scor 64-30. Ştiinţa Municipal Bacău stă.

Clasament Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANŢA 66 de puncte din 22 jocuri (golaveraj: 955-493), 2. Ştiinţa Municipal Bacău 59p/23j (862-495), 3. CSU Suceava 56p/23j (818-480), 4. HC Buzău 49p/22j (659-542), 5. HC FARUL CONSTANŢA 43p/22j (686-567), 6. Poli Unistil Iaşi 42p/22j (679-528), 7. ACS Atletico Alexandria 30p/21j (577-625), 8. LPS Piatra Neamţ 18p/22j (420-593), 9. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 15p/22j (515-775), 10. CSU Târgovişte 15p/21j (512-842), 11. CSM Bucureşti II 7p/21j (368-400), 12. GSIP Moreni 0p/23j (569-971), 13. Cimentul Bicaz -2p/23j (439-748). Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

