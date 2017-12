Medalie de aur la Concursul Internațional de Chimie pentru un elev constănțean

Colegiul Național ”Mircea cel Bâtrân” (CNMB) din Constanța se poate mândri cu încă o reușită internațională obținută de unul dintre elevii pe care îi pregătește. Tânărul Paul Haidu-Gerea, elev în clasa a XI-a, a câștigat medalia de aur la Concursul Internațional de Chimie ”D. Mendeleev” de la Moscova. Paul se declară un pasionat de chimie și are deja în palmares mai multe premii internaționale. „Nu pot să spun că ne-am pregătit special pentru acest concurs, dar el și-a dorit foarte mult această medalie, a muncit mult; anul trecut a obținut argintul la această competiție, iar în acest an obiectivul era medalia de aur. S-a pregătit oricum pentru olimpiada națională de chimie, rezultatul la națională a fost foarte bun, a luat premiu pentru cel mai mare punctaj al olimpiadei, a luat premiu și pentru cea mai bună lucrare practică și a intrat primul în lotul lărgit”, a declarat profesorul care l-a pregătit pe Paul încă din clasa a VII-a, Monica Dumitru. De altfel, mircistul recunoaște că pregătirea constantă la chimie încă din clasa a VII-a l-a ajutat să obțină asemenea rezultate. ”Pregătirea a început și am făcut-o în mod constant încă din clasa a VII-a și asta mi-a permis să ajung la un astfel de nivel de performanță și am învățat toate ramurile din chimie treptat, întâi chimia anorganică, apoi chimia fizică, analitică și în cele din urmă chimia organică”, a povestit Paul Haidu-Gerea. Tânărul a explicat că se pregătește fără pauză la chimie, inclusiv în vacanțe, măcar câte 3 - 4 ore pe zi, iar înainte de concursuri, dedică pregătirii chiar și peste 12 ore pe zi. ”Înainte de concursuri lipsesc de la absolut toate orele, la tot ce se poate lipsi și dedic tot timpul chimiei. Vin la școală și stau în laborator, pentru că experimentele durează foarte mult, oricât de simplu ar părea. Învăț cu plăcere, nu mi se pare foarte greu, pentru că îmi place foarte mult și, de obicei, e mai obositor să stau degeaba decât să lucrez. Nu pot să stau fără să fac nimic. Practic este o relaxare când studiez chimia, mai ales că în afara concursurilor pot să învăț ce îmi place mie”, a povestit elevul. Colegii și profesorii săi au doar cuvinte de laudă la adresa mircistului, pe care îl apreciază pentru dedicația cu care se pregătește pentru concursurile la care participă. ”Este un tânăr pasionat de ceea ce face, profesoara sa spunea că un tânăr ca el se naște o dată la 100 de ani, nu îl interesează altceva în afară de chimie, dar bineînțeles că își face datoria la școală și este printre primii în clasa sa, dar dacă l-ai lăsa o zi întreagă, numai chimie ar face”, a povestit directorul adjunct al CNMB, prof. Gheorghe Moraru. Pe viitor, tânărul își dorește să studieze în străinătate, într-o universitate din Statele Unite ale Americii, însă știe că vrea să facă cercetare în domeniul chimiei.