Medalie de aur pentru Constanţa!

Învăţământul constănţean a înregistrat un nou succes răsunător în cadrul unei competiţii şcolare internaţionale. În perioada 13 - 19 iulie, în Irkutsk (Yakutia, Siberia Orientală din Federaţia Rusă), a avut loc Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada. Judeţul nostru a fost reprezentat, la disciplina fizică, de Ioan Ignat, elev în clasa a X-a A a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB). Aşa cum ne-au obişnuit în ultimii ani elevii mircişti, şi de această dată participarea la competiţie a fost încununată de succes. Ioan Ignat a câştigat Marele Premiu - medalia de aur şi locul I al Olimpiadei. „Sunt foarte mulţumit de rezultatul obţinut, este o realizare extraordinară. Mă bucur că munca depusă a fost răsplătită şi că am reuşit să obţin un loc bun atât pentru mine, cât şi pentru cei pe care îi reprezint”, a spus, din Rusia, Ioan. El va ajunge în ţară în această noapte. „Aceste rezultate nu pot decât să ne bucure. Va fi, însă, dificil să menţinem acest standard ridicat. Este bine cunoscut că este mult mai uşor să iei un premiu, o dată, decât să repeţi această performanţă, an de an, şi la cât mai multe competiţii. Ne mândrim cu elevii noştri, dar şi cu cadrele didactice CNMB”, a declarat directorul unităţii de învăţământ, prof. Vasile Nicoară. Reamintim că, pentru rezultatele excepţionale obţinute în cadrul competiţiilor şcolare naţionale şi internaţionale în anul şcolar 2011 - 2012, Ioan Ignat a fost desemnat „Elevul anului 2012”, la Constanţa. În perioada februarie - martie 2012, el s-a calificat la Olimpiadele Naţionale de Fizică, Chimie şi Matematică. Pentru că toate cele trei competiţii se desfăşurau în aceeaşi perioadă, în judeţe diferite, Ioan a ales să participe la Olimpiada Naţională de Fizică, unde a obţinut rezultate remarcabile. Pentru competiţiile la care a participat, el a fost pregătit de profesorii mircişti Claudia şi Florin Dorbin (fizică), Monica Dumitru (chimie), Liliana Timofte (biologie) şi Gabriela Constantinescu (matematică).