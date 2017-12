Medalie mondială de bronz... muncă şi sărbătoare

Ciudat mod de celebrare a unei performanţe excepţionale (o nouă medalie mondială de bronz), ar spune unii… la doar o zi după întoarcerea din Egipt, fetele antrenate la LPS Farul Constanţa de Viorel Filimon şi Liliana Sebe erau… în jurul meselor. Tot de ping-pong şi tot într-o competiţie oficială, Superliga naţională, în ultima etapă a turului de campionat. În ciuda oboselii şi a performanţei deosebite realizate în Egipt, fetele noastre, Elizabeta Samara, Andreea Mămăligă şi Irina Hoza, au bătut tot, terminînd campionatul intern pe primul loc, fără înfrîngere. Oricum, discuţiile se purtau în jurul proaspetelor amintiri de pe miticul nisip egiptean… la umbra piramidelor. “Nu am avut prea mult timp să ne plimbăm, să vizităm. Am dat totul la masa de joc, iar medalia de bronz, chiar dacă este o mare performanţă, putea fi şi mai strălucitoare. Din păcate ne-a ieşit China în cale, cea mai puternică naţională. Ne-am mobilizat în semifinale, am fost aproape de a le bate, dar am avut şi ghinion. Nu sînt invincibile, am dovedit asta, din păcate nu a fost anul nostru”, a povestit lidera echipei, Eliza Samara, eliminată de pe toate tablourile de concurs doar de chinezoaice… “Am crezut că nu e adevărat, am căzut cu ele peste tot, de ce mi se întîmplă numai mie? M-am agăţat de ele, fără şansă deocamdată. La anul, ultimul ca junioară, voi lupta, voi trage de mine, cu multă forţă şi muncă, le voi bate”, pare că a găsit secretul tînăra de 17 ani, recompensată pentru parcursul excelent din acest an cu “Premiul Judeţean pentru Sport” la categoria sa de vîrstă. Multă emoţie la Mondialele din Egipt şi pentru Andreea Mămăligă, care a jucat în ultima sa competiţie de junioare: “Îmi doream mult această medalie, mi s-a părut mai greu ca altădată, dar am reuşit să demonstrăm din nou că sîntem printre cele mai bune. Sper să scot rezultate multe şi bune în anii ce vor veni, deşi cariera de senioară este o provocare importantă şi foarte grea. Imi doresc să fie bine”, a declarat cu emoţie Andreea.

Premii din partea sponsorilor

Ieri, în noua şi superba sală de tenis de masă a Liceului cu Program Sportiv (renovată şi reamenajată cu sprijinul sponsorilor “Brick”, RAEDPP Constanţa şi “BMG Bucovina Construct”), pentru fetele de aur… a venit Moş Crăciun. Îmbrăcate în noile echipamente Joola oferite de sponsori, ele au fost premiate pentru performanţele excepţionale ale sezonului de cei amintiţi, într-o festivitate emoţionantă, ce a încheiat activitatea competiţională pe 2006. “Sînteţi copii harnici, minunaţi şi vom fi mereu alături de voi. Vom face tot ce putem pentru a vă păstra aici, în oraşul nostru şi din sezon în sezon vă asigur că va fi mai bine”, a declarat, din partea Complexului “Brick”, Gheorghe Oancea. “Felicit această echipă, una dintre cele cu care oraşul Constanţa se va mîndri mereu. Sper că rezultate la fel de bune, poate chiar mai bune, vor veni şi în continuare”, a completat Ovidiu Tănase, director în cadrul RAEDPP Constanţa. Alături de cele trei medaliate mondiale, au mai fost recompensaţi sportivii Ioana Ghemeş, Cristina Hîrîci, Andreea Filip, Anamaria Sebe, Alina Dobre, Roxana Iamandi, Lucian Munteanu, Sedan Orazali (cel mai tînăr performer al secţiei de tenis de masă), Bogdan Simion şi Nicuşor Dincă. “Mulţumim tuturor celor care au contribuit la obţinerea acestor rezultate, sportive, antrenori, părinţi şi sponsori. Noi am ajuns la aceste performanţe după zece ani de muncă, iar sponsorii au realizat mai mult în zece luni decît s-a făcut în 25 de ani. Sper că vom continua pe acestă linie, iar în curînd Constanţa va avea o formaţie de senioare puternică în Europa”, a încheiat antrenorul clubului nostru şi al naţionalei României, Viorel Filimon.