Medalii constănţene la CM de canotaj juniori

Canotajul juvenil constănţean a realizat o performanţă excelentă la Campionatele Mondiale pentru junioare şi juniori, desfăşurate la sfârşitul săptămânii trecute la Plovdiv, în Bulgaria. Sportivii din oraşul de la ţărmul mării au cucerit trei medalii, una de aur, prin Andreea Tătaru (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Norica şi Valentin Sarchizian), care a făcut parte din echipajul tricolor de patru vâsle, una de argint, prin Iulian Buiciac (CS Ştiinţa Constanţa, antrenori Georgeta şi Marian Grijuc), component al echipajului de patru rame fără cârmaci, şi una de bronz, prin Laura Oprea (CS Ştiinţa Constanţa, antrenori Georgeta şi Marian Grijuc), la simplu vâsle. În plus, cei patru constănţeni din echipajul masculin de opt plus unu, Buiciac, Alexandru Mardare (CS Ştiinţa, antrenori Georgeta şi Marian Grijuc), George Nedelcu (CS Farul Constanţa, antrenor Dumitru Răducanu) şi Florian Hodorogea (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenori Norica şi Valentin Sarchizian), au ratat “la mustaţă” medalia de bronz, sosind pe locul 4, la doar opt sutimi de podium.

„Este o performanţă excelentă pentru toţi constănţenii. Echipajul din care face parte Andreea Tătaru deţine şi titlul european, iar Laura Oprea a confirmat calculele hârtiei, care o indicau a treia favorită. Păcat de cei din echipajul opt plus unu, care ar fi meritat o medalie, chiar dacă echipajul tricolor nu se număra printre candidatele la un loc pe podium. Pentru ei este ultimul an de juniorat, urmând să evolueze la tineret, iar trecerea la seniori reprezintă cel mai important moment. Noi ne-am făcut datoria, rămâne de văzut cum se va investi în aceste talente”, a declarat Norica Sarchizian. Palmaresul delegaţiei României a fost completat cu alte patru medalii, două de aur, echipajul masculin de dublu rame şi cel feminin de opt plus unu, una de argint, echipajul feminin de dublu vâsle, şi una de bronz, echipajul masculin de patru vâsle.