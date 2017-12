Medalii de argint, după 13 ani, pentru tenisul de masă masculin din Constanţa

Sezonul 2009-2010 al Campionatului Naţionale de tenis de masă pe echipe - Superligă s-a încheiat excelent pentru echipele de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa. După ultimele etape ale întrecerii, care s-au desfăşurat, sâmbătă şi duminică, în sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, formaţiile constănţene au urcat pe podium. La feminin, Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe, Ioana Ghemeş şi Andreea Filip au cucerit medaliile de aur pentru al şaptelea an consecutiv, iar echipa masculină s-a clasat a doua. Bogdan Simion, Lucian Munteanu, Sorin Sabangeanu, Cristian Grigore şi George Stere au obţinut o clasare pe podium după 13 ani! Sportivii pregătiţi de Stelian Haşoti au ocupat locul 2, după ce au învins celelalte două aspirante la medaliile de argint: 9-6 cu CSM Lugoj 9-1 cu ACTT 1 Bucureşti, cedând doar în faţa campioanei, ACTT 2 Bucureşti, scor 6-9. „La începutul campionatului ne-am propus ca obiectiv să nu retrogradăm, pentru că era primul an în Superligă pentru noi. Băieţii s-au mobilizat extraordinar şi am reuşit să ne clasăm pe locul secund, deşi eram o echipă nou-promovată”, a declarat antrenorul Stelian Haşoti. „Nu a fost uşor să câştigăm aceste medalii, ţinând cont că noi nu porneam din postura de favoriţi. După un sezon foarte greu şi o luptă strânsă am reuşit să cucerim o medalie foarte importantă pentru noi şi pentru cariera noastră. Sperăm să progresăm la anul”, a spus Cristian Grigore. La feminin, cu titlul de campioană asigurat încă din etapa a 7-a, echipa pregătită de Viorel Filimon şi Liliana Sebe s-a impus în toate cele trei întâlniri: 9-0 cu CSM Bistriţa, 9-2 cu Hidroconstrucţia Slatina şi 9-8 cu Stirom Bucureşti. „Este greu să te ridici an de an la acelaşi nivel, mai ales când aşteptările sunt aceleaşi. Sunt fericită că am reuşit să urc pentru a doua oară consecutiv pe prima treaptă a podiumului şi sperăm să rămânem acolo şi pe viitor”, a spus Anamaria Sebe, care la începutul acestei săptămâni va trece prin focul examenului de Bacalaureat. „A fost un sezon la fel de greu ca şi cele de până acum, dar este bine că am reuşit din nou să ne asigurăm titlul cu o etapă înainte. Este un titlu foarte important pentru noi, ca şi cele câştigate până acum”, a spus şi Andreea Filip.