Medalion „Dinos Constantinides“, la Teatrul „Oleg Danovski“

Numele compozitorului american de origine greacă Dinos Constantinides apare, în fiecare toamnă, pe afișele Teatrului Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”. Și anul acesta, personalitatea sa va fi omagiată printr-un concert simfonic, programat vineri, 30 septembrie, de la ora 19.00, sub conducerea muzicală a maestrului Vlad Conta. Soliștii serii vor fi: Iwona Glinka - flaut, Maria Asteriadou - pian, Athanasios Zervas saxofon și Jeremy Justeson - saxofon. În programul serii se regăsesc lucrări din creația compozitorului omagiat: „Storytelling for Flute and String Orchestra” - „Six Characters Pieces”, LRC 191, „Midnight Fantasy for Orchestra”, LRC 261, „Music for Two Saxophones and Orchestra”, LRC 257 și „Homage - A Folk Concerto for Flute and Orchestra”, LRC 110a.

Tichetele pentru acest concert pot fi achiziționate de la casa de bilete din incinta TNOB, la prețurile de 25, 30 și 40 de lei, în funcție de dispunerea locurilor în sală. Elevii și studenții în grup organizat vor plăti pe un bilet 15 lei, iar pensionarii, 20 de lei.

MUZICĂ FĂRĂ FRONTIERE DIN GRECIA ÎN AMERICA

Compozitorul Dinos Constantinides s-a născut pe 10 mai 1929, în Grecia. Primii pași în lumea fascinantă a sunetelor au început în țara natală. A studiat vioara și teoria muzicală la Conservatorul din Atena, apoi a aprofundat vioara la „Juilliard School” din New York. A urmat cursurile de masterat la Universitatea din Indiana, iar apoi a obținut titlul de doctor în compoziție la Universitatea de Stat din Michigan. Dinos Constantinides a compus peste 250 de lucrări, incluzând mai multe opere și simfonii, cele mai mai multe dintre ele fiind publicate. Muzica sa este cântată în întreaga lume, compozitorul bucurându-se de o recunoaștere unanimă. Stau ca dovadă multele premii obținute. A fost distins cu Premiul I oferit de Brooklyn College International Chamber Opera Competition și cu American New Music Consortium Distinguished Service Award. De asemenea, a fost recompensat și cu Premiul „Glen House”, oferit de New Music Ensemble of New York, fiind și distins cu premii ale Societății Americane a Compozitorilor, Autorilor și Publiciștilor (ASCAP). Activitatea sa componistică este dublată de una pedagogică, fiind profesor la Universitatea de Stat din Louisiana. Comisia Prezidențială pentru Educație i-a decernat o distincție specială în semn de recunoaștere a activității didactice desfășurate pe teritoriul american.

