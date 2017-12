MEDGIDIA - Centru de Internet pentru Public

Biblioteca municipală Medgidia a obţinut dreptul de participare la Programul Naţional Biblionet, alături de alte 16 biblioteci din judeţul Constanţa. Din totalul de 31 de biblioteci judeţene care au depus documentaţia necesară aplicării pentru Programul Naţional Biblionet, doar 12 au fost selecţionate, printre acestea regăsindu-se şi biblioteca din Medgidia. Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” Constanţa, inclusă, la rîndul ei, în derularea acestui program, este instituţia coordonatoare şi centrul de informare pentru bibliotecile publice din judeţ. Biblionet este un program finanţat de către Fundaţia Bill & Melinda Gates, pe o perioadă de cinci ani, începînd cu aprilie 2009, şi derulat prin parteneriatul dintre IREX (International Research & Exchanges Board), Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia Educating for an Open Society (E.O.S.), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (A.N.B.P.R.), autorităţile locale, cele naţionale şi bibliotecile din ţară şi urmăreşte facilitarea accesului gratuit la informaţie al cetăţenilor. La baza acestui program stă iniţiativa Global Libraries a Fundaţiei Bill şi Melinda Gates, care funcţionează pe considerentul că „internetul şi calculatoarele conectează oamenii la informaţii esenţiale care le pot îmbunătăţi starea de sănătate, nivelul de educaţie şi ocupare profesională”. Pornind de la acest principiu, coordonatorii fundaţiei, Bill şi Melinda Gates, apreciază rolul hotărîtor al bibliotecilor publice şi sprijină transformarea lor în instrumente vitale pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei, în veritabile promotoare ale valorilor morale ale societăţii în care trăim, în centre active de informare pentru cetăţeni, pe variate domenii. „Prin intermediul acestui program educaţional, biblioteca noastră va fi dotată cu 10 calculatoare şi va beneficia de programele software necesare pentru organizarea şi coordonarea unui Centru de Internet profesionist şi operativ în Medgidia”, a declarat primarul Marian Iordache. Consiliul Local Municipal Medgidia şi-a exprimat acordul privind participarea Bibliotecii municipale la Programul Naţional Biblionet şi asigurarea susţinerii acestuia. În acest sens, în vederea organizării unui Centru de Internet pentru Public (CIP), administraţia locală va asigura spaţiul corespunzător, mobilierul necesar, plata abonamentului la internet, siguranţa şi securitatea la nivelul centrului, precum şi finanţarea costurilor transportului şi cazării angajaţilor bibliotecii care vor participa la derularea programului Biblionet. Într-o adresă emisă către Primăria Medgidia în urmă cu două zile, reprezentanţii Bibliotecii Judeţene I.N. Roman Constanţa informează că, în decursul lunii noiembrie, vor fi aduse în biblioteca din Medgidia echipamentele prin care CIP va deveni funcţional.