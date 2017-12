MEDGIDIA - Comunitatea, afectată de slaba dezvoltare economică

Primarul Medgidiei, Marian Iordache, şi-a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, raportul de activitate după un an de mandat. Unul din paragrafele incluse în raport face referire la contextul politico-economic şi social în primul an de mandat. Edilul Medgidiei spune că s-a confruntat cu o situaţie grea în primul său an de mandat, lucru accentuat şi de relaţia pe care a avut-o, în anumite perioade, cu autorităţile centrale şi serviciile publice deconcentrate. „Dacă în prima parte a mandatului am avut un oarecare sprijin din partea Guvernului liberal condus de Călin Popescu Tăriceanu, care ne-a virat, pentru reducerea datoriilor, suma de 1.800.000 lei, şi care ne-a promis sprijin pentru realizarea celor 48 de locuinţe sociale în zona Bazalt, precum şi preluarea Unităţii Militare de la Oraşul Nou, odată cu schimbarea de Guvern din decembrie 2008, o parte dintre aceste proiecte au rămas în stand-by sau au fost anulate”, a afirmat Iordache. El a precizat că “deşi, anul trecut, Medgidia a fost prinsă la finanţare pentru realizarea celor 48 de locuinţe sociale în trei blocuri în zona Bazalt, Guvernul Boc a scos de la finanţare aceste obiective şi ne-a sugerat să începem realizarea lor din surse proprii”. „În privinţa preluării Unităţii Militare din zona Oraşul Nou, unde doream să realizăm mai multe obiective dintre care enumerăm o unitate medico-socială pentru persoanele aflate în dificultate şi un cămin pentru persoanele vîrstnice, Emil Boc ne-a dat, prin intermediul Ministerului Apărării Naţionale, o nouă lovitură şi ne-a anunţat că nu este de acord cu această preluare deoarece în respectivul obiectiv militar va fi încartiruită o unitate de soldaţi americani., a spus Iordache. În ceea ce priveşte relaţia cu autorităţile constănţene, Iordache a declarat că aşteaptă ajutorul financiar al Consiliului Judeţean Constanţa pentru realizarea celor patru blocuri de locuinţe destinate tinerilor, obiective care se vor construi în zona Spital şi care vor fi realizate conform programului demarat de primarul Radu Mazăre în municipiul Constanţa. „Consiliul Judeţean Constanţa a susţinut la începutul anului 2009 cu suma de 300.000 lei echipa de handbal a CSM Medgidia şi cu 300.000 lei realizarea unor lucrări în cadrul Spitalului Municipal”, a mai spus edilul Medgidiei. El s-a referit în raportul său şi la situaţia socială a municipiului, afectată de slaba dezvoltare economică a localităţii şi, în plus, de criza economică, din cauza căreia mai multe societăţi comerciale din Medgidia au fost nevoite să opereze reduceri drastice de personal atît la sfîrşitul anului 2008, cît şi în primele şase luni ale anului 2009. „Din cauza scăderii producţiei, Miniera Dobrogea, IMUM şi Lafarge au trimis mai mulţi angajaţi în şomaj, iar acestor persoane li s-au alăturat şi o parte din persoanele care au fost angajate temporar în cadrul administraţiei publice locale din Medgidia, fapt care a dus la creşterea numărului cetăţenilor care beneficiază de acordarea ajutorului social. Astfel, în acest moment, municipalitatea trebuie să asigure venitul minim garantat pentru 471 de persoane aflate în plata ajutorului social. Acestora li se alătură şi cele 210 persoane cu dizabilităţi care beneficiază de asistenţi personali, precum şi cele 96 de persoane care beneficiază de serviciile îngrijitorilor la domiciliu”, a explicat primarul Medgidiei.