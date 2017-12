MEDGIDIA - Cooperarea transfrontalieră cu autorităţile din Silistra

Viceprimarul Medgidiei, Sorin Ţuţuianu, a susţinut, în această săptămînă, o conferinţă în cadrul căreia au fost prezentate stadiile a trei proiecte cu finanţare europeană. La conferinţă a fost prezentă şi o delegaţie bulgară din oraşul Silistra, reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Constanţa, precum şi primari din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (Peştera, Tortoman, Mircea Vodă, Cuza Vodă). Membrii delegaţiei bulgare sînt reprezentanţi ai Asociaţiei pentru dezvoltarea cooperarii transfrontaliere “Dunărea Dobrogeană” din Silistra, parteneri în cadrul proiectelor. Membrii biroului Proiecte Europene din cadrul Primăriei Medgidia au început conferinţa cu prezentarea proiectului privind refacerea habitatului natural în zonele locuibile din teritoriile de dezvoltare Medgidia - Silistra, program care are ca obiectiv specific elaborarea de studii şi cercetări pentru protecţia mediului şi utilizarea resurselor locale prin soluţii de reciclare a rezidurilor urbane şi rurale. Proiectul are o durată de 14 luni şi o valoare de 135.872 de euro, din care 120.872 de euro provin de la Comisia Europeană. Printre rezultatele aşteptate în urma realizării acestui proiect se numără: informaţii concrete despre cantitatea, calitatea şi varietatea deşeurilor; şase studii de fezabilitate pentru implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor în localităţile Castelu, Cuza Vodă, Tortoman, Siliştea, Mircea Vodă, Peştera; studii de fezabilitate pentru patru staţii de compostare a deşeurilor rurale şi urbane de natură organică; studiu de fezabilitate pentru punerea în funcţie la Medgidia a instalaţiilor de depozitare, sortare, reciclare şi transformare a deşeurilor rurale şi urbane. Cel de-al doilea proiect prezentat şi dezbătut a făcut referire la construcţia infrastructurii rutiere pentru dezvoltarea afacerilor transfrontaliere Medgidia - Silistra. Proiectul are o valoare de 576.245 de euro şi se desfăşoară în perioada 02 octombrie 2008 - 02 noiembrie 2009. Strada Transfrontalieră (Panseluţei), a cărei amenajare face obiectul proiectului, este amplasată în zona de sud a municipiului Medgidia, între Aleea Hidrofor şi strada Lalelelor. Cel de-al treilea proiect, în cadul căruia sînt parteneri şi bulgarii din cadrul asociaţiei, se numeşte “Afaceri fără frontiere. Centrul zonal de afaceri şi cooperare internaţională România - Bulgaria”. Proiectul are drept obiectiv specific dezvoltarea zonei Medgidia - Silistra, prin înlesnirea relaţiilor de afaceri existente între graniţe, stabilind noi legături între IMM-uri, încurajînd experienţele personale şi îmbogăţind instrumentele de marketing regional. Proiectul are ca rezultate estimate cooperări transfrontaliere stabile şi înfiinţarea unei reţele de afaceri cu minimum 40 de firme din Medgidia şi Silistra, website în limbile română, bulgară şi engleză, bază de date şi surse de informaţie.