MEDGIDIA - Dezbatere publică pentru tineri

Casa de Cultură IN Roman din Medgidia va găzdui, astăzi, la ora 16.00, o dezbatere publică cu tema „Participarea publică la ea acasă”, la care au fost invitaţi să participe tinerii din localitate. Dezbaterea este organizată de Centrul pentru Resurse Civice şi Primăria Medgidia, iar tinerii care vor fi prezenţi vor avea ocazia să participe la o tombolă cu premii constînd în accesorii IT, organizată de o firmă din Constanţa. Dezbaterea are rolul de a-i aduce pe tineri aproape de administraţia locală, precum şi de a pune în discuţie dorinţele tinerilor care pot fi îndeplinite de către administraţia locală (spaţii de petrecere a timpului liber, terenuri de sport, facilităţi la transport). La întîlnire vor participa consilieri locali, membri ai Consiliului Local al Tinerilor Medgidia, reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene pentru Tineret Constanţa şi tineri din liceele din Medgidia. De asemenea, la această dezbatere se va distribui broşura „Participarea publică la ea acasă”, care prezintă rolul, structura şi mecanismele administraţiei locale, precum şi o prezentare a primarului şi consilierilor locali.