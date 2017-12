MEDGIDIA - Moinescu acuză, Iordache se apără

Fostul primar al municipiului Medgidia, actual consilier local PD-L, Dumitru Moinescu, împreună cu colegii săi din Consiliul Local Medgidia, Camelia Pleşca şi Mircea Talaşman, l-au atacat ieri, într-o conferinţă de presă, pe actualul edil-şef al oraşului, liberalul Marian Iordache. Ei au prezentat un raport de activitate pentru primul an de mandat al actualului primar, an de mandat pe care Moinescu îl caracterizează plin de „minciuni, demolări şi nelegiuri”. „Minciuna” invocată de cei trei consilieri democrat-liberali după întocmirea bilanţului lor la un an de mandat al lui Iordache se leagă de faptul că, deşi „primarul se vaită că nu are bani”, de fapt, fosta administraţie locală, i-a lăsat o „moştenire” actualului primar în sumă de 85 de milioane de lei, sumă ce, conform spuselor fostului edil-şef, ar fi provenit din taxe locale, venituri din vînzări de terenuri şi clădiri de patrimoniu, credite bancare aprobate dar neutilizate şi din banii obţinuţi din finanţări europene pentru proiecte în derulare în oraş. În replică, Iordache demontează acuzaţiile democrat-liberalului susţinînd că, de fapt, banii pe care PD-L-iştii susţin că i-ar fi lăsat în vistieria Primăriei Medgidia ar fi sume aflate doar pe hîrtie, referitoare la proiecte realizate pe bani europeni, aflate în diferite stadii de implementare, însă, deocamdată, nu s-au obţinut banii pentru proiectele în derulare, pentru că angajaţii Primăriei încă lucrează la acestea. „E cea mai mare prostie pe care am auzit-o! Că aş fi găsit la bugetul Primăriei Medgidia suma de peste 85 de milioane de lei. Banii din proiectele întocmite de fosta administraţie nu au fost accesaţi, sînt sume doar pe hîrtie. N-am găsit bani la Primărie, dar am găsit, în schimb, datorii, rate neachitate pînă în iunie anul trecut şi restanţe către furnizori în valoare de 4 milioane de lei. Mai sînt două credite la bănci, unul realizat pe 17 ani, iar altul, pe 25 de ani. Suma pentru care s-a făcut împrumutul este de peste 42 de milioane de lei, iar aceasta va ajunge la aprox. 120 de milioane de lei, după ce vom termina de achitat. Dintr-un milion de lei, bugetul lunar al Primăriei, între 500.000 şi 700.000 de lei se cheltuie lunar pe datoriile la bănci şi, practic, ne rămîn 40% din banii de la buget pentru alte cheltuieli, sumă insuficientă, din care ne descurcăm cu greu”, a declarat primarul Medgidiei, adăugînd că s-ar fi bucurat să fi găsit banii despre care vorbesc democrat-liberalii, pentru că s-ar fi folosit de ei. Rîurile de acuzaţii din partea democrat-liberalilor au curs în timpul conferinţei de presă, iar fostul edil s-a legat şi de faptul că, deşi în perioada fostei administraţii locale s-a asfaltat o porţiune de 14 kilometri de drumuri în oraş, actuala conducere nu a mai modernizat drumurile din Medgidia chiar dacă a susţinut că reabilitarea drumurilor reprezintă o prioritate. Iordache spune că lipsa banilor stă la baza multor promisiuni neonorate, cum este cazul stopării refacerii drumurilor din Medgidia. Aceeaşi este situaţia pentru reţeaua de canalizare şi staţia de epurare a apelor uzate din Valea Dacilor, dar şi pentru acordarea, în continuare, a burselor pentru elevi şi studenţi, a premiilor de excelenţă pentru profesori şi elevi şi ajutoarelor sociale pentru persoanele cu handicap, ce au început să fie oferite de fosta administraţie locală. Iordache se bucură totuşi că, începînd de ieri, au demarat lucrările pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apă la Remus Opreanu, un proiect realizat pe bani europeni în valoare de 300 de mii de lei.