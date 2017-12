Medgidia, îngropată în datorii

Într-o ţară cu probleme socio-economice grave, tot mai puţine administraţii publice locale din ţară fac faţă cheltuielilor. Mai mult decât atât, câteva dintre primării au fost chiar la un pas de a intra în faliment, şi asta pentru că nu au mai putut duce povara cheltuielilor. Printre administraţiile care se află în dificultate financiară se numără şi cea de la Medgidia, unde Primăria are restanţe financiare foarte mari. “Suntem la limita subzistenţei. Şi asta pentru că avem datorii care se ridică la 1.223.000 de lei. Suma este foarte mare, chiar şi pentru Medgidia, care este municipiu şi se presupune că am avea ceva mai mulţi bani decât alţii”, a spus edilul Marian Iordache. El a adăugat că cea mai mare parte a datoriei, 800.000 de lei, o reprezintă factura către bănci. “În anii 2006 - 2007, vechea administraţie a făcut o datorie la bănci de 110 milioane de lei, pentru modernizarea centralelor termice, care trebuie plătită până în 2028. Lunar, noi trebuie să achităm la bănci 400.000 de lei. Rata este foarte mare, iar din cauza dificultăţilor financiare, de două luni am ajuns să înregistrăm restanţe la plata ratelor”, a spus Iordache.

ŞOMERI Primarul Medgidiei a afirmat că, din datoria de 1,2 milioane de lei, 423.000 de lei reprezintă plata celor 157 de asistenţi ai persoanelor cu handicap pentru ultimele două luni şi salariile funcţionarilor publici pentru luna decembrie. “Dacă nu vom primi ajutor financiar de la Guvern, sute de oameni din Medgidia vor rămâne la sfârşit de an fără niciun venit. Pe lângă funcţionarii publici din Primărie, care nu-şi vor mai primi banii, mai sunt în joc şi asistenţii persoanelor cu handicap, care vor rămâne fără locul de muncă deoarece Primăria le va desface contractele. Pentru a achita integral salariile asistenţilor până la finele anului ne-ar trebui 230.000 de lei, iar pentru salariile funcţionarilor, 193.000 de lei”, a spus Marian Iordache.