Medgidia, învinsă şi de probleme financiare

Aflată în pragul desfiinţării, CSM Medgidia nu a putut depăşi - în faţa Stelei - momentele delicate prin care trece. Pentru gazde a fost probabil penultima reprezentaţie în faţa propriilor suporteri, şansele de rămînere pe prima scenă fiind, în acest moment - după cum declară antrenorul de la CSM Medgidia, Ion Crăciun, ca şi inexistente. “Noi nu mai ştim cum să rezolvăm marea problemă în care ne aflăm. Pe 9 mai cred că ne vom spune “la revedere“. Eu nici măcar nu îl cunosc pe primar, nu a venit niciodată să stea de vorbă cu noi, să ne spună măcar în faţă că nu vrea să se implice. Măcar să ne fi spus de la început, ca şi jucătorii să fi ştiut din timp pe ce drum să o apuce. Dacă nici în al 12-lea ceas nu îşi aduce aminte de ce ne-a promis în iarnă, nu mai am nicio speranţă că vom continua. Chiar şi în condiţiile în care sîntem, cred că am dat o replică bună actualei campioane. Este păcat ca după şase ani de muncă să se termine dintr-o dată totul“, a declarat Ion Crăciun, la finalul întîlnirii. Soarta Medgidiei este regretată şi de stelişti. “Îmi pare rău de această formaţie pentru că are jucători de valoare ce pot oricînd juca şi la noi şi la Constanţa. În ce priveşte meciul, s-a jucat bine, am greşit pe faza a doua, dar în cele din urmă a fost bine“, a afirmat Bozo Rudic, antrenorul celor de la Steaua. Au marcat: - CSM Medgidia: Musteaţă 6 goluri; Dinescu, Săulescu, Taşcă - cîte 5g; Galan 3g; Puşcaşu 2g; Oselinghe 1g. Steaua: Georgescu 6 g; Cian, Stavrositu - cîte 5g; Şania 4g; Novanc, Ilieş - cîte 3g; Mazilu, Savenco, Vujadinovic - cîte 2g.