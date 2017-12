Medgidia, scoasă din gropi

20:04:15 / 01 Martie 2014

Medgidia.... groapa ???

DOMNULE si STIMABILE PRIMAR IORDACHE ......... O intrebare sa-ti mai pun : CUM ADICA ................ MEDGIDIA,orasul pe care il administrati si CONDUCETI este ... IN GUNOI ?? ...................... Pai,draga Domnule primar .. Ce ati facut Dvs.in cei aproape 6 ( sase ) ani de cand sunteti la conducerea urbei ???? ..... Medgidia ESTE IN GROAPA/GROPI ???? daca as fi in locul dvs. :: ori as actiona in judecata pe autorul articolului ( daca nu este adevarat ) ORI daca este ADEVARAT ca Medgidia este in groapa ... MI-AS PREZENTA DEMISIA intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Local.... Ce ziceti ? Sunteti un OM DE CUVANT ?? Astept/asteptam raspunsul la aceasta provocare... Auzi colo ? Medgidia ,scoasa din gropi ............. .