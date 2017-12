Media zilnică a tranzacţiilor pe bursă în 2009, redusă la jumătate faţă de 2008?!

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi-a fundamentat bugetul pentru 2009 luînd în calcul o medie zilnică a valorii tranzacţiilor de circa 5 milioane de euro, valoare cu aproape 50% mai redusă faţă de rulajul mediu zilnic din acest an, de 9,4 milioane euro. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul viitor a fost aprobat în urmă cu zece zile de acţionarii BVB. Investitorii au tranzacţionat în medie, în fiecare şedinţă a anului, titluri de 34,4 milioane lei (9,4 milioane euro), pe piaţa reglementată a BVB şi pe Rasdaq. Valoarea este cu 52% mai redusă faţă de media zilnică a anului trecut, de 72,2 milioane lei (21,7 milioane euro). În 2009, reducerea valorii tranzacţiilor va avea un efect vizibil asupra profitului, conducerea operatorului de piaţă estimînd un cîştig brut de 1,5 milioane lei, de la nivelul de 14 milioane de lei bugetat pentru acest an. Reprezentanţii BVB au luat în calcul şi o nouă reducere a comisioanelor de tranzacţionare, cu 10%, astfel că veniturile totale bugetate pentru anul viitor sînt de 23,5 milioane lei (6,1 milioane euro, la un curs de 3,85 lei/euro). Veniturile bugetate sînt cu 43% mai mici faţă de estimările pentru anul în curs, de 41,3 milioane lei. Încasările din comisioane reprezintă cea mai importantă sursă de venituri pentru Bursă. Ponderea acestora în veniturile totale se va reduce la aproximativ 38%, faţă de 64% în 2008, ca urmare a diminuării lichidităţii medii luate în calcul în previziunile de buget. O pondere mai mare ar urma să aibă veniturile financiare, de 10,6 milioane lei, care ar urma să reprezinte 45% din veniturile totale al BVB. Conducerea Bursei mizează că va încasa 6,2 milioane lei în dividende de la Depozitarul Central, în timp ce veniturile din dobînzi bancare ar urma să fie de 4,4 milioane lei. Veniturile din exploatare pentru 2009 sînt estimate la 12,8 milioane lei, din care 8,5 milioane lei reprezintă venituri din comisioane de tranzacţionare. De asemenea, reprezentanţii operatorului de piaţă estimează că aproape 35 milioane lei vor fi investiţi în depozite bancare sau titluri de stat, la o dobîndă medie de 12,5%. Conducerea Bursei are în vedere pentru anul viitor un program de investiţii în valoare de 32,6 milioane lei, care va fi finanţat integral din surse proprii. Cea mai mare parte, respectiv 20 milioane lei, ar urma să fie utilizaţi pentru achiziţia unui sediu propriu. Totodată, BVB intenţionează să creeze o platformă de tranzacţionare regională şi să înceapă demersurile pentru colaborarea cu una dintre principalele instituţii internaţionale specializate în calculul şi diseminarea indicilor bursieri. Conducerea Bursei îşi propune, în plus, să infiinţeze un sistem alternativ de tranzacţionare şi să clarifice statutul pieţei Rasdaq.