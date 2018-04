Mediafax sesizează Procurorul General pe infracţiuni generate prin Protocolul PICCJ - SRI

17:09:16 / 02 Aprilie 2018

Belea

Uzurparea funcției pentru ca s au efectuat acte de administrare a probatoriului care nu intrau în atribuțiile de serviciu. Deci respectând critica dacă mie Nelu mi se sparge casa de hoți și am camera video cu spargerea am și fotografii și îndrăznesc sa administrez în dosarul penal probatoriul care evident nu intra în atribuțiile mele de serviciu se cheamă ca sunt și păgubit și închis pt uzurparea funcției ca mi am permis sa fiu procuror ca am avut aceste probe și le am administrat. Belea .