Medic cercetat pentru moartea unui copil de opt luni

ANCHETĂ În urmă cu patru ani, un băieţel în vârstă de opt luni, din localitatea constănţeană Ivrinezu Mare, îşi pierdea viaţa în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, după o lună de agonie, din cauza unei infecţii generalizate. Înainte de a fi transferat în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, micuţul fusese internat, timp de 31 de ore, în Spitalul Municipal Medgidia, locul în care, cred părinţii, soarta copilului lor a fost decisă de neglijenţa unor cadre medicale. Dosarul se află în prezent pe masa procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, care îl cercetează, în stare de libertate, pe dr. Manole Iorgovan, medicul pediatru care l-a tratat la acea vreme pe Ştefan Iulian Bălănică în spitalul din Medgidia. “Medicul este pus sub învinuire pentru infracţiunea de ucidere din culpă”, a declarat pentru “Telegraf” procurorul de caz, Teodor Niţă.

TRAGEDIE Tatăl băieţelului este convins că fiul său ar fi putut fi salvat. “A pierit cu zile! Îmi amintesc şi acum tot ce s-a întâmplat atunci. La spitalul din Medgidia i-au făcut două injecţii şi o jumătate de perfuzie. Atât! Copilul s-a simţit tot mai rău din momentul în care a fost adus la spital, semn că tratamentul pe care i l-au administrat nu şi-a făcut absolut deloc efectul. I-am spus medicului Iorgovan încă din prima zi, pe data de 7 mai, să mă lase să plec cu copilul la Spitalul Judeţean Constanţa, dar nu mi-a dat voie. Mi-a răspuns: “Facem tot ce trebuie”, după care mi-a dat numărul lui de telefon. La un moment dat, soţia mea i-a spus unei asistente că burtica băiatului s-a întărit. Ştiţi ce i-a răspuns? “La câte scaune proaste are, ce vrei?” Pe data de 8 mai, starea de sănătate a copilului s-a agravat. I-au introdus dimineaţă un furtun în rect şi, după câteva minute, copilul a început să tremure şi să-şi dea ochii peste cap. După care a început să scoată mizerie pe nas şi să hârâie. Abia atunci mi-a spus medicul Manole Iorgovan că băiatul a făcut paralizie intestinală şi s-a decis şi el să îi dea voie să plece la Constanţa. Mi-au spus medicii din Constanţa că băieţelul ar fi putut fi salvat dacă era adus mai devreme. L-au operat de trei ori cât timp a stat internat în Spitalul Judeţean, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el. Avea organismul invadat de fecale. Eu cred că de vină sunt medicii şi asistentele de la Medgidia pentru tot ce s-a întâmplat şi vreau ca ei să plătească pentru ceea ce au făcut!”, a declarat Ion Bălănică, tatăl băieţelului.

“ANALIZE EFECTUATE INCOMPLET” Un raport înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa de către Comisia de Nouă Expertiză Medico-Legală din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală (INML) “Mina Minovici” pe marginea acestui caz arată că “personalul medical superior – medicul curant care a preluat copilul în dimineaţa zilei de 07.05.2007, conform documentaţiei avute la dispoziţie, nu a efectuat corect şi la timp analizele medicale necesare stabilirii diagnosticului copilului, le-a efectuat incomplet şi tardiv, diagnosticul de abdomen acut chirurgical fiind stabilit abia în dimineaţa zilei de 08.05.2007. Menţionăm că practica medicală impunea în cazul sugarului cu tulburări digestive un examen clinic complet, aspect care nu rezultă din documentaţia medicală, nefiind consemnate elementele unui examen clinic complet, sistemic, conform practicii cercetării semiologice (cercetarea semnelor clinice prin inspecţie, palpare – superficială şi profundă, ascultaţie, semne specifice, tuşeu rectal ş.a.)”. Acelaşi raport precizează faptul că „medicul care a efectuat internarea (n.r – medicul de gardă) a instituit corect şi oportun tratamentul şi medicaţia necesare în raport cu simptomatologia prezentată de sugar la internare – enterocolită acută, diagnosticul iniţal de enterocolită fiind un diagnostic de etapă care necesita în continuare investigaţii complexe şi monitorizare din partea medicului curant (n.r - dr. Manole Iorgovan) în cursul zilei de 07.05.2007”.

„TRANSFER TARDIV” Acelaşi document arată că „examenul clinic chirurgical abdominal se impunea în momentul manifestărilor clinice de abdomen acut din cursul zilei de 07.05.2007, cu menţiunea că, la momentul internării, simptomatologia sugarului a fost nesistematizată. Medicul curant putea evidenţia la palparea abdomenului sugarului invaginaţia intestinală (n.r - o formă de ocluzie intestinală), stabilind astfel diagnosticul corect de abdomen acut chirurgical într-un stadiu precoce al invaginaţiei intestinale, anterior instalării fenomenelor locale ischemice prelungite. Această conduită medicală a fost de natură să ducă la temporizarea diagnosticului şi implicit a terapiei adecvate evoluţiei clinice ce a necesitat în final transferul”. Specialiştii care au analizat acest caz mai spun că „transferul copilului sugar Bălănică către Spitalul Judeţean Constanţa s-a efectuat tardiv, micşorând şansele salvării vieţii, deoarece s-a efectuat după manifestarea clinică a stării toxico-septice”.

AVIZ Comisia Superioară de Medicină Legală din cadrul INML „Mina Minovici” a aprobat raportul Comisiei de Nouă Expertiză, însă a făcut mai multe precizări: „Cazul de faţă prezintă o simptomatologie semnificativă prin faptul că patologia intestinală ocluzivă a apărut ca o malformaţie congenitală, devenită manifestă clinic prin suprapunerea unui episod infecţios digestiv. Ca atare, era extrem de dificil ca judecata clinică să ia în considerare coincidenţa dintre o boală diareică şi o malformaţie congenitală digestivă care să conducă la ocluzie, cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere clinic, simptomatologia prezentată era iniţial de tipul enterocolitei şi mai puţin de abdomen acut evident. Persistenţa simptomatologiei şi agravarea stării generale ar fi impus, însă, trimiterea sugarului la un eşalon medical competent superior mult mai repede decât a avut loc în realitate”.

„A FOST TRATAT CORECT” Dr. Stere Buşu, managerul Spitalului Municipal Medgidia, consideră că medicul pediatru Manole Iorgovan nu se face vinovat de moartea sugarului. „Copilul a fost adus la spital pe data de 7 mai 2007, în jurul orelor 02.55. A fost tratat de medicul de gardă, iar a doua zi, medicul Manole Iorgovan a preluat acest caz. Diagnosticul său a fost enterocolită, ceea ce, în urma analizelor efectuate, prin depistarea bacteriei e.coli, s-a verificat. Copilul a fost tratat corect şi corespunzător. A doua zi dimineaţă, când s-au descoperit primele simptome ale invaginaţiei intestinale, s-a hotărât transferarea băieţelului la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, acolo unde copilul a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale. Din punctul meu de vedere, dr. Manole Iorgovan nu a greşit cu nimic”, a declarat dr. Stere Buşu.

„NU SUNT VINOVAT” Nici dr. Manole Iorgovan nu se consideră vinovat. „Acest copil a avut o boală diareică, provocată de o bacterie extrem de periculoasă. Eu am pus diagnosticul de enterocolită, confirmat ulterior de analizele de coprocultură efectuate. Patologia intestinală ocluzivă a apărut pe o malformaţie congenitală. Nu am considerat că este necesar ca micuţul să fie văzut de un chirurg pediatru, ceea ce ar fi însemnat transferarea lui la Constanţa, pentru că nu prezenta simptomele unei ocluzii intestinale. Deci diagnosticul meu nu a fost greşit. Ocluzia intestinală este consecinţa cea mai gravă a enterocolitei. A doua zi, adică în momentul în care am constatat primele semne ale ocluziei intestinale, am hotărât să transferăm copilul la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, ceea ce s-a şi întâmplat. Raportul medico-legal nu ţine cont de foile de observaţie întocmite. Mai mult, eu nu am fost chemat de comisie pentru a-mi expune punctul de vedere referitor la acest caz”, a precizat dr. Manole Iorgovan.