Medic de familie, acuzat că a furat fişele pacienţilor, medicamente şi un laptop!

Un scandal de proporţii a izbucnit, zilele trecute, în faţa Policlinicii „Sanamed”, din Constanţa, protagonişti fiind un medic de familie, mama acesteia, dar şi soţul patroanei unităţii. Medicul de familie Florentina Bădiţoniu, care a lucrat aproape doi ani în cadrul unităţii, fiind şi administrator al societăţii, s-a decis să încheie socotelile cu firma respectivă şi să-şi continue profesia pe cont propriu. Medicul a povestit că unitatea nu o ducea prea bine financiar şi că a vrut să preîntîmpine orice problemă. „Aveam un sentiment că se va închide, aşa că am început să-mi pun la punct toate actele”, povesteşte medicul de familie. Dr. Bădiţoniu a declarat că a luat fişele medicale ale pacienţilor acasă, pentru a le pune la punct. Pe de altă parte, ea a recunoscut că fişele sînt confidenţiale şi că nu ar fi trebuit, totuşi, să le ia acasă. „Am fost sunată de patroană, care mi-a spus să aduc imediat fişele, pentru că a sesizat Poliţia şi Parchetul. Bineînţeles că am luat fişele şi le-am adus înapoi, dar nu pe toate”, a spus medicul. Patronul unităţii, Emilia Valentina Beleţ, a declarat că, aşa cum era normal, a fost sesizată Poliţia, medicul fiind acuzat de furt. „Este vorba despre furt. A furat din unitate fişele tututor bolnavilor, unele registre medicale, medicamente şi calculatorul. Nu ştiu ce s-a întîmplat pentru că nu am avut niciodată vreo altercaţie cu ea, nu i-am dat niciodată vreo sancţiune”, spune Emilia Beleţ. Totodată, patroana povesteşte că o parte din acte au fost înapoiate de către o doamnă pe care nu a văzut-o în viaţa sa. „Această doamnă isterică, pe care, repet, nu am văzut-o niciodată, mi-a aruncat pe jos cîteva acte. I-am explicat că sînt nişte documente oficiale şi că nu este normal să le arunce aşa. A început să ţipe, să-mi aducă fel şi fel de injurii. Chiar a sărit la noi să ne bată, aşa că nu am făcut altceva decît să ne apărăm”, declară Beleţ, care a spus că nu este normal ca actele pacienţilor, în care erau trecute toate afecţiunile şi toate datele bolnavilor, să intre în posesia unor persoane străine. Pe de altă parte, doamna catalogată drept „isterică”, de fapt mama medicului de familie, Victoria Ţaţa, spune că a fost atacată de soţul patroanei, care a sărit la gîtul ei, provocîndu-i leziuni. „După ce a sărit la gîtul meu, m-a lovit şi cu picioarele, iar atunci cînd am încercat să mă sprijin de el, în cădere, i-am rupt lanţul de la gît”, spune mama medicului, care a fost acuzată că „ar fi vrut să-i fure lanţul de aur de 100 grame de la gît”, chiar de mama patroanei. „Am intervenit şi eu să o apăr pe mama. Era trîntită pe jos şi cred că, dacă nu o ridicam, o loveau şi în figură. Am fugit repede la maşină, pentru că ne rupeau în bătaie. Ne-au înjurat şi ne-au făcut în toate felurile... curve, vaci etc.”, spune, la rîndul său, doctorul de familie. Cît priveşte furtul laptopului, dr. Bădiţoniu a declarat că l-a predat Direcţiei de Sănătate Publică pentru că era luat pe inventar, pe numele său. „Cine ştie ce se întîmpla dacă nu predam laptopul. Am vrut să mă asigur că este pe mîini bune şi că nu se va întîmpla nimic rău”, spune doctorul. Martoră la incident a fost şi asistenta medicului, care a povestit că şi ei i-a fost făcută o plîngere la Poliţie, pentru complicitate. „I-am spus patroanei că vreau să-mi iau de la locul de muncă toate lucrurile mele. Nu am mai fost lăsată să-mi iau nimic din cabinet, pe motiv că nu mai sînt angajată acolo”, a povestit asistenta Florentina Stelea.

Vînătăi, zgîrieturi şi... plîngeri la Poliţie

În urma altercaţiilor, după cum spun victimele, au rezultat numeroase vînătăi şi zgîrieturi. Mama medicului are vînătăi în zona gîtului, pe omoplat, umăr şi unele zgîrieturi pe genunchi, iar soţul patroanei are, de asemenea, zgîrieturi în zona gîtului şi pe braţ. Şi medicul de familie, după spusele sale, s-a ales cu un cot în faţă, astfel că prezintă, de asemenea, urme de vînătăi. Ambele părţi au înaintat plîngeri reprezentanţilor Poliţiei şi aşteaptă un răspuns în acest sens. „Nu puteam să las lucrurile aşa. Trebuia să depun o plîngere la Poliţie în urma celor întîmplate”, spune medicul, care este decis să acţioneze şi în instanţă pe patronul societăţii. Şi patroana Emilia Beleţ spune că a depus o plîngere la Poliţie, pentru furt, iar atunci cînd a aflat că şi medicul a reclamat-o, a depus-o şi pe cea de-a doua. „Eu cred că în spatele acestei întîmplări se află cineva care urmăreşte ceva. Voi dezvălui numele persoanei respective imediat ce voi clarifica unele amănunte”, a spus Beleţ. Directorul medical al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), dr. Mihaela Vrînceanu, a declarat că cei peste două mii de pacienţi ai medicului care a ales să lucreze pe cont propriu vor rămîne în cadrul „Sanamed”, iar dacă ei doresc să-şi schimbe medicul de familie, sînt liberi să o facă. Preşedintele/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu, a declarat, la rîndul său, că va cerceta în amănunt cele întîmplate, pentru a vedea dacă prevederile contractuale au fost respectate pe deplin.