Medic de familie sancţionat pentru raportări incomplete

Un medic de familie din Năvodari, care are în evidenţă peste 2.000 de pacienţi, a fost sancţionat de către specialiştii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa cu o reducere de 10% din veniturile per capita, pe luna aprilie, după ce s-a constatat că nu a înregistrat toate prestaţiile medicale în registrul de consultaţii. Preşedintele/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu, a declarat că medicul nu a respectat prevederile legale, motiv pentru care s-a decis sancţionarea sa, de început cu 10%, fiind la prima abatere. „Vreau să fie un semnal de alarmă şi pentru ceilalţi medici care se află în relaţii contractuale cu noi. Sînt abateri de la legislaţie care trebuie sancţionate”, a explicat şeful CJAS. Medicul din Năvodari a fost verificat de către echipele CJAS după ce a fost reclamat de unii colegi din Nădovari că nu respectă legea, fapt care s-a şi confirmat. „Doctorul care colaborează cu noi avea prestaţiile medicale înscrise doar pe calculator, nu şi în registrul de consultaţii, aşa cum este normal”, a mai spus preşedintele/director al CJAS. În cazul în care medicul nu-şi respectă prevederile contractuale pe care le are cu CJAS, el riscă să piardă contractul cu instituţia medicală.