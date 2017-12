Medic rezident după ce și-a primit bursa: „Pot să iau pâine, ouă, detergent...“

Medicii rezidenți din România se simt tot mai umiliți de statul român. Ei sunt răsplătiți după munca depusă lună de lună, pe lângă leafa apreciată de cei mai mulți ca fiind mizerabilă, și cu o bursă în valoare de 670 de lei. După ce că valoarea ei este infimă, aceasta este dată rezidenților și cu întârziere. În articolul intitulat „Domnule ministru Vlad Voiculescu, puteți trăi cu 670 de lei pe lună?“ , din ediția din 6 iulie a cotidianului nostru, vă prezentam scrisoarea unui medic către ministrul Sănătății, adresată în mediul online, pe rețeaua de socializare Facebook, pe 5 iulie. Demnitarul a intrat în „jocul“ rezidenților și le-a și oferit un răspuns, de asemenea online. Le-a promis că va rezolva problema, astfel că a doua zi, pe 6 iulie, unii rezidenți din țară au anunțat că ”A intrat bursa”. „Pot acum să iau pâine, ouă, detergent, fructe, iaurt, unt, lapte praf, pampers și șervețele umede. Poate mai rămâne de o intrare la Zoo, că deja de 2 săptămâni îi tot promit... nu știu însă să îi explic de ce doar unul din părinți poate intra cu ea... PS: dacă vreunui cârcotaș nu îi ies calculele relativ la prețul celor de mai sus, bursa e jumătate, fiindcă am fost în concediu două săptămâni... și nu la mare... iar o parte din bani trebuie să îi returnez după ce m-am împrumutat să am ceva pe masă măcar pentru copil“, scrie un medic, tot în mediul online. El își încheie micul mesaj: ”Veșnică recunoștință celor care au grijă de noi, oricine ar fi ei... mi-e scârbă!!!”. Au reacționat mesajului și medici din Constanța, care s-au plâns că banii mult așteptați nu au venit în toate județele. „Să ne spună când: mâine, poimâine, peste 10 ani. Că am stat lipită de telefon azi, că poate spune careva că au intrat banii și la Constanța. Nu pot să fac o mie de drumuri la bancă”, scrie un medic rezident constănțean. Tot el adaugă: „În opinia dânsului (ministrul Sănătății - n.r.) cred că suntem penibili că ne văităm aici”. La scurt timp, demnitarul a reacționat la mesajul rezidentului de la malul Mării Negre: ”Deloc! Știu cum e să drămuiești fiecare ban rămas”. Tot oficialul din Sănătate le spune rezidenților că nu își dorește ca ei să părăsească țara, așa cum au anunțat. Mulți poate că nu ar pleca să lucreze pentru pacienții din alte țări, însă situația de față îi determină pe tot mai mulți. De altfel, actualul ministru al Sănătății ar trebui să analizeze cât mai repede datele statistice potrivit cărora în sistemul sanitar din România intră anual circa 3.000 de doctori, iar 3.500 aleg să părăsească țara, cel puțin așa a prezentat situația Colegiul Medicilor din România, organizația profesională a doctorilor care eliberează medicilor documentele pe baza cărora pot profesa peste hotare.