Medic: soarele e periculos şi sub umbrelă!

Radiațiile ultraviolete sunt periculoase şi sub umbrelă, iar apa, nisipul, cimentul și betonul reflectă razele UV, care nu sunt de neglijat, a declarat șeful Secției de dermatologie de la Spitalul Colentina, George Sorin Ţiplica. ”Pentru a evita dezvoltarea de leziuni precanceroase, ar fi bine să ne expunem 90 de minute la soare pe zi, cam cât durata unui meci de fotbal. Expunerea la soare să fie evitată în intervalul 10.00 - 15.00, ţine de latitudinea la care se găseşte ţara noastră. Apoi, ar trebui să folosim îmbrăcăminte cu ţesătură deasă, o cămaşă de bumbac cât mai des spălată devine mai fotoprotectivă, deci nu trebuie să folosim tricouri noi când stăm la soare. Să folosim pălării cu boruri mari, să folosim ţesătură care să ne acopere tegumentele, iar partea neacoperită să fi acoperită cu cremă fotoprotectoare. Aceste creme sunt bine studiate, este foarte uşor să identificăm gradul de protecţie faţă de UV tip B, acestea sunt cele care induc cel mai frecvent cancerul cutanat, dar nu sunt singurele. Factor de protecţie (FPS) de 15 sau peste este considerat suficient pentru a ne proteja faţă de dezvoltarea de cancer de piele”, a spus George Ţiplica, prezent la conferinţa ”Un viitor fără pată”. Totodată, medicul a ţinut să precizeze că expunerea la soare trebuie făcută cu prudenţă, chiar dacă a fost aplicată crema de protecţie. ”Să nu uităm de noi la soare pentru că avem cremă fotoprotecoare, pentru că aceasta ne protejează doar de radiaţia B. Mai avem şi UVA, care este cu energie mare şi induce îmbătrânirea, apar ridurile. Totodată, induce şi dezvoltarea de cancer, dar într-o mai mică măsură, este adevărat. Această expunere la UVA nu poate fi uşor cuantificată. Deci este bine să alegem o cremă cu FPS peste 15 şi protecţie faţă de UVA”, a spus medicul. El a precizat că crema fotoprotectivă are efect aproximativ două ore, după care este îndepărtată de transpiraţie. ”Crema se aplică într-un strat consistent, un tub de 100 ml să ajungă cam o zi. Apoi crema trebuie păstrată la umbră, nu în căldură. Să fim atenţi la termenele de valabilitate după ce am deschis tubul. Dacă intrăm în apă, să folosim creme care asigură protecţie şi în apă”, a spus profesorul. El a explicat că melanomul se dezvoltă şi în globul ocular.