Medic trimis în judecată pentru ucidere din culpă

RECHIZITORIU Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus, vineri, trimiterea în judecată a dr. Manole Iorgovan, din Medgidia, sub acuzaţia de ucidere din culpă. Anchetatorii spun că există indicii că medicul nu ar fi luat corect toate măsurile necesare pentru tratarea corectă a unui copil în vârstă de opt luni, internat în Spitalul Municipal Medgidia, în luna mai a anului 2007, ulterior micuţul murind în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost transferat în stare gravă. Părinţii sunt convinşi că băieţelul ar fi putut fi salvat. „A murit cu zile din cauza acestui medic, pentru că nu a fost tratat corespunzător. Acum vreau ca prin acest proces să se facă dreptate şi vreau ca cei vinovaţi să fie traşi la răspundere pentru faptele lor, să plătească”, a declarat ieri Ion Bălănică, tatăl copilului. „Acest copil a avut o boală diareică, provocată de o bacterie extrem de periculoasă. Diagnosticul pe care l-am pus eu a fost “enterocolită”, diagnostic confirmat ulterior de analizele de coprocultură efectuate. Patologia intestinală ocluzivă a apărut pe o malformaţie congenitală. Nu am considerat că este necesar ca micuţul să fie văzut de un chirurg pediatru, ceea ce ar fi însemnat transferarea lui la Constanţa, pentru că nu prezenta simptomele unei ocluzii intestinale. Deci diagnosticul meu nu a fost greşit. Ocluzia intestinală este consecinţa cea mai gravă a enterocolitei. A doua zi, adică în momentul în care am constatat primele semne ale ocluziei intestinale, am hotărât să transferăm copilul la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, ceea ce s-a şi întâmplat. Copilul a fost tratat corespunzător”, a declarat dr. Manole Iorgovan.

“ANALIZE EFECTUATE INCOMPLET” Un raport înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa de către Comisia de Nouă Expertiză Medico-Legală din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală (INML) “Mina Minovici” pe marginea acestui caz arată că “personalul medical superior – medicul curant care a preluat copilul în dimineaţa zilei de 07.05.2007, conform documentaţiei avute la dispoziţie, nu a efectuat corect şi la timp analizele medicale necesare stabilirii diagnosticului copilului, le-a efectuat incomplet şi tardiv, diagnosticul de abdomen acut chirurgical fiind stabilit abia în dimineaţa zilei de 08.05.2007. Menţionăm că practica medicală impunea în cazul sugarului cu tulburări digestive un examen clinic complet, aspect care nu rezultă din documentaţia medicală, nefiind consemnate elementele unui examen clinic complet, sistemic, conform practicii cercetării semiologice (cercetarea semnelor clinice prin inspecţie, palpare – superficială şi profundă, ascultaţie, semne specifice, tuşeu rectal ş.a.)”. Specialiştii care au analizat acest caz mai spun că „transferul copilului sugar Bălănică către Spitalul Judeţean Constanţa s-a efectuat tardiv, micşorând şansele salvării vieţii, deoarece s-a efectuat după manifestarea clinică a stării toxico-septice”.

AVIZ Comisia Superioară de Medicină Legală din cadrul INML „Mina Minovici” a aprobat raportul Comisiei de Nouă Expertiză, însă a făcut mai multe precizări: „Cazul de faţă prezintă o simptomatologie semnificativă prin faptul că patologia intestinală ocluzivă a apărut ca o malformaţie congenitală, devenită manifestă clinic prin suprapunerea unui episod infecţios digestiv. Ca atare, era extrem de dificil ca judecata clinică să ia în considerare coincidenţa dintre o boală diareică şi o malformaţie congenitală digestivă care să conducă la ocluzie, cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere clinic, simptomatologia prezentată era iniţial de tipul enterocolitei şi mai puţin de abdomen acut evident. Persistenţa simptomatologiei şi agravarea stării generale ar fi impus, însă, trimiterea sugarului la un eşalon medical competent superior mult mai repede decât a avut loc în realitate”.