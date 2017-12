Medicament împotriva cancerelor

Bolnavii diagnosticaţi cu cancer gastro-esofagian şi cancer gastric metastatic vor avea posibilitatea să introducă în terapie un nou medicament. Este vorba despre Herceptin, produs recent aprobat de Food and Durg Administration (FDA). Potrivit specialiştilor, noul produs s-ar părea a fi primul care a demonstrat o îmbunătăţire a ratei de supravieţuire a pacienţilor diagnosticaţi cu cele două tipuri de cancer. Medicii spun că Herceptin poate fi administrat doar pacienţilor cu tumori HER2-pozitiv. “De la aprobarea Herceptin pentru cancer de sân HER2-pozitiv avansat, acum mai bine de un deceniu, am continuat să studiem modul în care receptorii HER2 contribuie la dezvoltarea şi metastazarea altor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de stomac. Aprobarea recentă pentru Herceptin în combinaţie cu chimioterapie pune la dispoziţia medicilor un medicament nou, personalizat pentru persoanele care suferă de această boală şi care au puţine opţiuni de tratament”, a declarat dr. Hal Barron, Head of Global Development and Chief Medical Officer al Roche. Rezultatele studiilor cu privire la eficienţa produsului arată că supravieţuirea generală a fost îmbunătăţită cu 37% în cazul pacienţilor care au primit tratament cu Herceptin în combinaţie cu chimioterapie faţă de cei care au fost trataţi doar prin chimioterapie.