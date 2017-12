Medicament neautorizat, vândut pe internet!

Un europarlamentar român a sesizat Comisia Europeană (CE) în legătură cu cazul femeii şi a copilului său nenăscut care au murit la Galaţi, după ce mamei i s-a administrat medicamentul Cytotec - ce ar fi trebuit să-i provoace naşterea - un produs care nu este autorizat în niciun stat membru UE, ci doar în SUA, în tratarea ulcerului gastric. Conform unui comunicat remis ieri, Oana Antonescu a cerut CE să clarifice situaţia autorizării şi utilizării produsului Cytotec, cu substanţă activă misoprostol, pe tot cuprinsul statelor membre, pentru a elucida circumstanţele în care a fost utilizat acest medicament în România. Oana Antonescu, membru al Comisiei de Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă Alimentară a Parlamentului European, a sesizat CE referitor la problema accesului unor furnizori la medicamente care nu sunt autorizate la nivel european sau sunt autorizate doar într-un alt stat membru. „Medicamentul în cauză, Cytotec, nu deţinea autorizaţie de punere pe piaţă în România şi, potrivit unor informaţii de presă, nici în UE”, se arată în comunicat. Ea a cerut opinia CE asupra situaţiei în care un medicament este autorizat la nivel naţional într-un stat membru, dar nu este autorizat la nivel european, precum şi a procedurilor care controlează activitatea furnizorilor de medicamente şi servicii medicale într-o asemenea situaţie.

ANCHETĂ. Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a desemnat, marţi, o echipă de anchetă în cazul morţii gravidei din Galaţi. “Echipa va studia toate documentele întocmite pe durata internării pacientei, cât şi posibila administrare a unui medicament care nu are autorizaţie de punere pe piaţă în niciun stat din UE”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii (MS), Oana Grigore. Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) a arătat, la rândul său, la începutul săptămânii, că produsul Cytotec nu poate fi folosit în niciun stat UE, în niciun tratament, indiferent de natura acestuia, întrucât nu are autorizaţie de punere pe piaţă, el fiind autorizat în SUA în cazurile de ulcer gastric.

VÂNDUT ON LINE. Până la finalizarea anchetei în ceea ce priveşte produsul farmaceutic controversat, el este comercializat, bine mersi, pe internet. “Am folosit medicamentul şi sunt foarte mulţumită. Sarcina trebuie să fie mică. Medicamentul costă 99 lei o pastilă. Eu cred că este OK în comparaţie cu un avort, nu?, comentează Adina. Sau… “Adina, am o întrebare pentru tine. La patru săptămâni de sarcină crezi ca ar fi ceva probleme dacă iau pastilele? Vreau să scap de această sarcină! Un alt anunţ… “Vând pastile “Cytotec” comp. 100 ron/folia cu 10 buc. – Bucureşti“ (anunţul fiind postat pe 15.01.2010). Şi exemplele pot continua.

CYTOTEC. Cytotec este un medicament care, generic, este numit misoprostol. Acest medicament este utilizat pe scară largă cu scopul de a reduce şi, uneori, chiar şi de a preveni ulcerul. Cytotec poate provoca un avort spontan. Un tratament cu Cytotec în timpul sarcinii ar putea avea efecte nocive asupra fătului.