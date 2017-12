Medicament pentru regenerarea nervilor spinali, testat cu succes

Un medicament care poate stimula regenerarea nervilor spinali și vindecarea unor leziuni de la nivelul măduvei spinării a fost dezvoltat de oameni de știință americani, relatează BBC, pe baza unui studiu publicat în revista Nature. Deteriorarea măduvei spinării întrerupe fluxul constant de semnale electrice de la creier la corp, iar acest lucru poate conduce la o paralizie a corpului sub locul în care a survenit accidentarea. Medicamentul, testat cu succes pe șoareci, acționează împotriva "cleiului lipicios" care împiedică celulele nervoase să se dezvolte după o lezionare. Echipa de la Case Western Reserve University School of Medicine, din Ohio, a explicat că țesutul cicatrizat format după o accidentare împiedică repararea măduvei spinării, deoarece eliberează proteine zaharoase, care acționează asemenea unui clei. Când axonii nervilor încearcă să străbată zona vătămată, rămân prinși în acest "clei lipicios". Cercetătorii au injectat o substanță chimică sub piele, care a ajuns în măduva spinării și a anulat efectul acestui clei. "A fost ceva uimitor - axonii au continuat să crească", a declarat coordonatorul studiului, profesorul Jerry Silver. În cadrul testelor, 21 dintre cei 26 de șoareci folosiți au prezentat anumite grade de recuperare. Medicamentul va trebui testat pe animale mai mari și abia apoi pe oameni, au afirmat cercetătorii americani.