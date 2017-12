Medicament revoluţionar, considerat o alternativă la statine

Un medicament revoluţionar, considerat o alternativă eficientă la statine, deoarece înjumătăţeşte concentraţia de colesterol rău din organism fără să genereze efecte secundare negative, a fost pus în vânzare în Marea Britanie ieri, informează dailymail.co.uk. Considerat un medicament revoluţionar în tratarea bolilor cardiovasculare, Repatha este primul tip nou de tratament anticolesterol de după anii 1980. Acest medicament, o alternativă viabilă pentru pacienţii care suferă efecte secundare neplăcute cauzate de statine, reduce concentraţia de colesterol rău (lipoproteine cu densitate scăzută / LDL) cu până la 55% în testele clinice. De asemenea, Repatha poate fi administrat alături de statine, iar pacienţii care au luat ambele medicamente timp de 12 săptămâni au beneficiat de o scădere cu 75% a concentraţiei de LDL în comparaţie cu pacienţii cărora le-au fost administrate doar statine. Repatha a primit aviz favorabil din partea Agenţiei europene pentru medicamente, care îl consideră un tratament sigur şi eficient.

Totuşi, noul medicament, cunoscut şi sub numele Evolocumab, este destul de scump - 170 de lire sterline per doză. Pe parcursul unui an, doza totală de Repatha de care are nevoie un singur pacient costă aproximativ 4.000 de lire sterline. Prin comparaţie, statinele sunt mult mai ieftine - doza anuală a unui pacient costă doar 20 de lire sterline. Pilulele de statine sunt creditate cu scăderea riscului de infarct şi accident vascular cerebral (AVC) pentru persoanele cu concentraţii ridicate de LDL. Însă medicii şi pacienţii sunt îngrijoraţi din cauza faptului că statinele pot să genereze efecte secundare neplăcute, precum dureri la nivelul muşchilor şi articulaţiilor. Eficienţa sporită a medicamentului Repatha se bazează pe blocarea PCSK9, o proteină sintetizată natural în organism, care slăbeşte abilitatea ficatului de a elimina LDL din sânge.