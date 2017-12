Medicamente banale împotriva cancerului!

Medicamentele populare, considerate de mulţi ca fiind banale şi extrem de ieftine, se dovedesc a fi eficiente şi în prevenirea unor tipuri de cancer, susţin experţii britanici într-un articol apărut în ultimului număr al revistei New Scientist. Mai exact, două grupuri de cercetare au demonstrat în mod independent că aspirina şi tamoxifenul pot preveni cancerul de colon şi, respectiv, mamar. O echipă internaţională de oameni de ştiinţă, sub coordonarea profesorului John Burn de la Universitatea din Newcastle, a urmărit în decurs de patru ani şi jumătate mai mult de 860 de voluntari susceptibili de a dezvolta o formă ereditară de cancer de colon. Unii au primit aproape 600 de miligrame de aspirină pe zi, restul primind placebo. Rezultatele studiului arată că boala ereditară s-a dezvoltat în doar 19 cazuri în prima grupă şi în 34 de cazuri în cea de-a doua grupă. Pe de altă parte, Jack Cuzick şi echipa sa de la Wolfson Institute of Preventive Medicine au ţinut sub observaţie timp de un deceniu mai multe femei a căror mamografie fixase o creştere a densităţii ţesutului mamar şi în cazul cărora riscul dezvoltării cancerului mamar s-a dovedit de patru ori mai mare decât în cazul celorlalte femei. Cercetătorii afirmă că utilizarea preparatului tamoxifen reduce densitatea ţesutului glandei mamare şi deci a riscului de apariţie a cancerului.