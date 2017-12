Medicamente de urgenţă, doar pentru trei zile!

Conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - trage un nou semnal de alarmă, anunţând că stocul de medicamente de urgenţă este la limita de avarie. “Medicamentele de urgenţă mai ajung doar pentru trei-patru zile. Deocamdată, stocul de urgenţă este asigurat, avem soluţii perfuzabile, perfuzoare, mănuşi, antibiotice. Astăzi (ieri - n.r. ) au venit fiolele de algocalmin (ele lipsind câteva zile), serul fiziologic. După weekend aşteptăm banii de la Casa de Asigurări pentru a putea să facem comenzi, în caz contrar nu ştim ce vom face”, a declarat purtătorul de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian. Reprezentantul SCJU este de părere că dificultăţile financiare pot fi depăşite doar dacă ar avea loc o rectificare de buget, în caz contrar situaţia fiind de-a dreptul critică. Mai exact, nu vor exista bani nici măcar pentru lefurile angajaţilor, aceştia exercitându-şi profesia în mod voluntar. “Salariaţii nu au mai beneficiat nici de bonurile de masă, spitalul nemaiavând bani şi pentru acestea. Măcar să avem pentru salarii. În cazul în care vom primi şi banii pentru serviciile medicale pe care spitalul le-a prestat în plus, ne-am putea gândi şi la acordarea bonurilor”, a mai declarat dr. Stoian.

ÎN IUNIE, SCJU A PRESTAT SERVICII MEDICALE ÎN PLUS ÎN VALOARE DE 15 MILIARDE DE LEI VECHI

Reprezentanţii SCJU spun că există toate premisele ca, la rectificarea bugetară din primele două trimestre, să primească şi banii în plus. Până atunci însă, bolnavii care sunt spitalizaţi sunt nevoiţi să cheltuiască sume însemnate. “Nici nu mai ştiu câţi bani am dat până acum. Numai pe o cutie de pastile am dat vreo 50 de lei. Am tot cumpărat, ba una, ba alta. Şi mai am de stat”, spune un pacient internat în SCJU. Şi nu este singurul caz. Medicii susţin că nu au ce face şi că trebuie să pună pacienţii să-şi cumpere unele tratamente. Chiar dacă unele medicamentele mai scumpe ar fi recomandate cu succes în unele afecţiuni, pacienţii nu-şi permit să le procure, aşa că apelează la cele mai ieftine de pe piaţă, care nu întotdeauna au cel mai bun efect în tratarea unei afecţiuni. “Am ajuns să cumpăr cele mai ieftine medicamente pentru că nu mai am bani. Nici nu ştiu ce o să fac când o să ies din spital. Nu o să mai am bani nici măcar pentru mâncare, dar să-mi iau şi medicamentele”, spune un alt bolnav. Reprezentantul SCJU, dr. Stoian, recunoaşte că cei mai mulţi bolnavi sunt nevoiţi să-şi cumpere medicamentele. Nu este pentru prima dată când cea mai mare unitate sanitară din judeţ se confruntă cu o asemenea criză, şi în lunile trecute conducerea spitalului trăgând numeroase semnale de alarmă. În lipsa fondurilor, reprezentanţii SCJU au decis ca bolnavii să fie operaţi doar pe bază de programări.