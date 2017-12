Medicamente împotriva colesterolului, eficiente şi în cazul hepatitei C

Statinele, medicamente prescrise pentru scăderea colesterolului, pot contribui la tratarea hepatitei C, potrivit unui studiu realizat de cercetători japonezi. Cercetările de laborator au arătat că unele statine pot opri multiplicarea virusului hepatitei C, conform studiului apărut în "Hepatology", o publicaţie a asociaţiei americane pentru studiul bolilor de ficat.

La nivel mondial se estimează că 170 de milioane de oameni sînt infectaţi cu virusul hepatitei C. Tratamentul standard constă în interferon şi ribavirin, dar este eficient numai în cazul a 55% dintre pacienţi. Restul riscă să sufere de ciroză şi cancer la ficat. Masanori Ikeda de la Universitatea Okayama din Japonia şi colegii săi au testat mai multe statine pe virusul hepatitei C, în laborator. Toate medicamentele, cu excepţia pravastatinei, au avut un anumit efect asupra virusului. Fluvastatina a avut efectul cel mai puternic. O explicaţie ar fi că multiplicarea virusului hepatitei C presupune existenţa anumitor proteine, iar unele statine blochează acţiunea acestor proteine, au spus cercetătorii. Ei au testat statinele împreună cu interferonul şi au descoperit că această combinaţie este mai eficientă. "Am demonstrat în mod clar că un tratament ce combină interferonul şi fluvastatina este foarte eficient", au scris cercetătorii în studiul menţionat.

Statinele, comercializate sub diverse denumiri, de mai mulţi producători, sînt printre cele mai bine vîndute medicamente în lume. Ele sînt cumpărate de milioane de oameni, pentru a reduce riscul unui atac de cord.