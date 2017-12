Medicamente noi - vânzări bune

Noile medicamente care vor fi introduse pe lista de compensate vor avea vânzări de 100 de milioane lei în primul an şi vor creşte până la 400 de milioane lei în anul următor, potrivit Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), care citează datele Cegedim. „A existat această perioadă de cinci ani, în care lista nu a mai fost actualizată şi pe parcurs s-au strâns aproximativ 90 de noi molecule şi undeva în jurul a 50-60 de extinderi ale indicaţiilor terapeutice pentru medicamente existente. Pentru primul an după deschiderea listei, impactul va fi de 100 milioane lei, pentru anul următor am estimat 400 milioane lei, urmând ca această creştere să se plafoneze în al treilea an la un nivel de aproximativ 200 milioane euro. La o piaţa de două miliarde şi ceva, creşterea nu este spectaculoasă. Aceste medicamente se adresează anumitor pacienţi”, a declarat directorul executiv al ARPIM, Dan Zaharescu. Noua listă de medicamente compensate ar putea intra în vigoare la 1 august, potrivit ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, după ce, în aprilie, tot el dădea ca termen posibil data de 1 iulie.