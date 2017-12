Medicamentele preferate de români, doar pe bază de reţetă

În jumătate de an, o serie de medicamente preferate de români, printre care şi algocalminul, vor putea fi achiziţionate doar pe bază de reţete medicale, parafate şi semnate, reprezentanţii Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului aprobând această schimbare. Este vorba despre analgezice şi antipiretice care conţin metamizol, o substanţă controversată şi interzisă în multe ţări, propunerea venind din partea Sanofi- Aventis. Toate firmele autorizate să producă produsele farmaceutice menţionate sunt obligate să depună documentaţia necesară pentru a se opera modificarea statutului de la “medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală” la “medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală care se reţine în farmacie”. Anca Crupariu, farmacist specialist la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, susţine că decizia are la bază riscul pe care îl presupune administrarea medicamentelor pe bază de metamizol, substanţă care poate duce la apariţia unei boli grave, agranulocitoza, afecţiune care poate provoca chiar şi decesul. În România, indicaţiile terapeutice aprobate pentru metamizol sunt: dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii, colici, dureri de cauză tumorală, alte dureri severe acute sau cronice (atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate).