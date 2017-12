Medici condamnaţi la câte trei ani şi şase luni de închisoare

Trei medici au fost condamnaţi la câte trei ani şi şase luni de închisoare cu executare şi alte 16 persoane la pedepse cu suspendare şi amenzi penale, în dosarul decontării frauduloase a unor bilete false de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi pentru servicii medicale clinice. Tribunalul Bucureşti a stabilit, la finalul lunii ianuarie, primele condamnări în acest caz, fiind dată o soluţie de condamnare în cazul a 19 dintre cei judecaţi în dosar. Astfel, au fost condamnate persoanele care au optat pentru recunoaşterea integrală a vinovăţiei, aşa cum a fost ea stabilită de către procurori. Potrivit normelor legale în vigoare, în cazul recunoaşterii vinovăţiei, scad cu o treime limitele de pedeapsă ale infracţiunilor pentru care sunt judecate persoanele în cauză. Tribunalul Bucureşti a condamnat-o pe Monica Ursu la trei de ani închisoare pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, respectiv pentru 1.355 de bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice falsificate, la un an de închisoare pentru fals intelectual în formă continuată, doi ani de închisoare pentru luare de mită - 11 fapte - în formă continuată, iar pedeapsa cea mai grea, de trei ani, a fost sporită de judecătorul Tribunalului Bucureşti cu şase luni, astfel că aceasta va executa trei ani şi jumătate de închisoare. Instanţa a dispus totodată confiscarea de la medicul Monica Ursu a 26.586,36 de lei, obiectul infracţiunii de luare de mită. Alina Cristina Traşcă a fost condamnată la trei ani închisoare pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, respectiv pentru 2.026 de acte materiale constând în bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice, la doi ani pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată, în cazul a 565 de bilete de trimitere pentru investigaţii clinice, şi la un an de închisoare pentru complicitate la fals intelectual în formă continuată. Şi pedeapsa acesteia a fost sporită cu jumătate de an de închisoare, astfel că medicul Alina Traşcă va executa trei ani şi jumătate de închisoare. Judecătorul a condamnat-o tot la trei ani şi jumătate de închisoare pe Luiza Elena Iloiu, pentru 6.113 bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice falsificate şi care au făcut obiectul faptelor de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată, se arată în minuta deciziei.

Alături de cei trei medici, alte 16 persoane au fost condamnate, pentru acelaşi gen de infracţiuni, la pedepse cuprinse între şase luni şi trei ani de închisoare cu suspendare şi amenzi penale cuprinse între 1.000 şi 2.000 de lei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au trimis în judecată, în 24 aprilie 2013, 45 de persoane, printre care 19 medici, 13 asistente medicale şi 12 angajaţi şi administratori a două laboratoare de analiză, pentru deconturi ilegale de analize. “Biletele erau eliberate pe numele unor pacienţi care nu fuseseră consultaţi sau, deşi au fost consultaţi, nu li s-a recomadat efectuarea unor analize medicale; prin completarea rubricilor biletelor menţionate, medicul face menţiuni nereale cu privire la prescrierea efectuării analizelor în cauză”, se menţionează într-un comunicat emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Procurorii susţin că angajaţii laboratoarelor cu care medicii lucrau foloseau un limbaj codat când venea vorba despre biletele de trimitere false, pe care le denumeau “bomboane” sau “burţi”. Mai mult, arată procurorii, pentru a diferenţia biletele de trimitere reale de cele falsificate, angajaţii laboratoarelor ţineau o evidenţă informatizată şi scriptică. “Angajaţii verifică biletele sub aspectul corectitudinii formale, completează în fals rubricile din bilete care ar atesta prezenţa pacientului, recoltarea probelor biologice şi efectuarea analizelor. Medicii de laborator, în schimbul unor sume de bani primite cu titlu de “salariu”, lasă parafa angajaţilor laboratorului pentru a o folosi fără drept în falsificare biletelor sau a raportărilor”, se arată în comunicatul Parchetului.