Medici constănțeni ajunși la disperare. Ce afișe pun la cabinete

18:42:25 / 16 Martie 2016

Medic

Sistemul medical este iremediabil distrus. De cine? De toata lumea:de la ministri,case de asigurari,etc. Ce trebuie facut? Foarte simplu,crearea unui sistem sanitar de stat,ca in Anglia,desfiintarea caselor de asigurari de sanatate (exista Directii sanitare in fiecare judet), depozit centralizat farmaceutic,e chiar asa greu de inteles? Ce e balamucul asta cu medici si la privat si la stat? Am luat-o cu totii razna? Inca ceva: ministrul trebuie sa fie pacient,nu medic.