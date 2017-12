Medici de familie doar cu diploma!

Absolvenţii facultăţilor de medicină care aleg să profeseze ca medici de familie au şanse minime să obţină imediat un loc în mediul urban şi chiar şi rural, în ultima perioadă. După ce urmează rezidenţiatul şi obţin dreptul la parafă, tinerii se trezesc că, de fapt, nu au unde să lucreze, nu au cabinet, nu au pacienţi, nu au nimic. Locurile sînt ocupate în totalitate, mulţi dintre medici avînd în evidenţe chiar şi peste 2.000 de pacienţi, şi nu ar fi dispuşi să renunţe nici măcar la unul singur. “Pentru ei, fiecare pacient înseamnă un venit în plus”, spune directorul medical al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Mihaela Vrînceanu. Ea a mai adăugat că tinerii trebuie să aştepte pînă cînd medicii de familie cu vechime ies la pensie, îşi schimbă domiciliul, renunţă de bună voie sau… mor. Aşa se face că, în ţară, au existat situaţii cînd unii doctori de familie au început să-şi vîndă pacienţii pe bani grei. “La Constanţa nu am avut nicio sesizare în acest sens, cel puţin pînă acum”, a spus dr. Vrînceanu. Pentru ca un medic de familie să-şi poată intra în drepturi trebuie să aibă, după şase luni, în jur de o mie de pacienţi, în caz contrar ei neavînd dreptul să profeseze. “De unde să luăm pacienţi? Am prieteni, am rude, am cunoştinţe. Dar în niciun caz o mie… Nimeni nu renunţă la pacienţi, nimeni nu vrea să te bage în seamă. Am fost de nenumărate ori la Casa de Asigurări de Sănătate, însă nu am primit niciun ajutor. De fiecare dată răspunsul a fost acelaşi: să aştept! Pînă cînd? Am o diplomă şi mă uit la ea. Am absolvit Facultatea de Medicină pentru că asta mi-a plăcut. Mi-am dorit să profesez ca medic de familie, mi-a plăcut mult medicina primară. Mă trezesc acum, după nouă ani de şcoală că nu am unde să lucrez şi nici nu cred că o să am vreo şansă”, ne spune un medic de familie care nu are pacienţi ca să-şi poată deschide un cabinet medical în Constanţa. Ar fi trebuit să aibă deja o vechime de doi ani, însă nu a reuşit acest lucru. Medicul lucrează ca distribuitor de medicamente. “Este ceva provizoriu. Am tot sperat să pot lucra ca doctor. Nu am terminat Facultatea de Medicină pentru a vinde medicamente. Pînă la urmă asta fac, merg din cabinet medical în cabinet medical şi vînd medicamente”, a mai spus medicul. Chiar dacă în calitate de distribuitor de medicamente cîştigă mult mai mult, absolventul facultăţii de medicină vrea să profeseze ca medic. Şi nu este singurul caz de acest gen. Sînt zeci de tineri la nivelul judeţului nostru care doresc să-şi deschidă un cabinet de medicină de familie, însă nu au nicio şansă, cel puţin în următoarea perioadă. “Sînt cîţiva medici de familie care se vor afla la vîrsta de pensionare, însă abia peste un an sau chiar doi ani. Vîrsta de pensionare este acum de 65 de ani”, a mai spus dr. Vrînceanu.