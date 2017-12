Medici oncologi din Austria vor trata pacienţi în România

Cancerul este o maladie tot mai des întâlnită atât la femei, cât şi la bărbaţi, indiferent de vârstă sau clasă socială. Imediat ce este depistată boala, oamenii caută disperaţi cele mai bune soluţii, fie că trebuie să apeleze la clinici renumite din ţară, private sau de stat, fie la altele, din străinătate. Toate acestea, în funcţie de bugete. Pentru cei care nu au posibilitatea să plece peste hotare, doi medici oncologi cu reputaţie care conduc divizia de oncologie a spitalului AKH din Viena, prof. dr. Christoph Zielinski şi prof. dr. Thomas Brodowicz, vor fi prezenţi două săptămâni, în fiecare lună, la Spitalul OncoFort (www.oncofort.ro), pentru a veni în sprijinul pacienţilor din România cu servicii noi de diagnostic şi tratament. Potrivit unui comunicat de presă, toţi pacienţii neoplazici pot fi trataţi în secţia de chimioterapie a spitalului OncoFort de medicii din Austria. “Avem o colaborare de durată cu acest centru, de aceea am decis să îmi dedic mai mult timp pentru a reuşi să ofer pacienţilor din România un tratament oncologic orientat către rezultate. Acest lucru nu se putea face dintr-o singură vizită pe lună, ca până acum”, a declarat prof. dr. Christoph Zielinski. Echipa medicală din Austria, împreună cu specialiştii din cadrul spitalului şi al departamentului de dezvoltare, a pus la punct bazele unor servicii medicale noi ce vor fi puse la dispoziţie începând cu acest an. Printre cele mai importante se numără diagnosticul preventiv oncologic, care se adresează persoanelor cu antecedente de cancer în familie, celor care au o suspiciune şi nu ştiu ce să facă, celor care doresc să primească o conduită medicală pe viitor conform gradului de risc aferent, celor care nu ştiu de ultimele analize de genetică sau, efectiv, celor care doresc să primească o consultaţie preventivă de la un renumit medic austriac. “În Austria avem o tradiţie ca pacienţii, deşi aparent sănătoşi, să vină la oncolog pentru ca împreună cu medicul să întocmească o fişă de risc pe viitor. Prin efectuarea ulterioară a unor baterii de analize şi investigaţii clasice, se pot evita diagnostice mult mai grave. Acesta este şi motivul pentru care tratamentul pentru cancerul determinat în faze iniţiale este mult mai eficient”, a afirmat prof. dr. Thomas Brodowicz. Începând cu luna ianuarie, Spitalul OncoFort a încheiat un parteneriat academic şi de business cu MUVI (Medical University of Vienna International GmbH), una dintre cele mai vechi instituţii de formare şi cercetare medicală din Europa. Parteneriatul are ca scop dezvoltarea sistemului medical oncologic din România prin iniţierea de soluţii eficiente la nivel de: protocoale medicale, specializare continuă a cadrelor medicale, studii clinice, organizarea de cursuri şi seminarii dedicate, dar şi prin formarea unei statistici cu istoric de zeci de ani a pacienţilor din România.