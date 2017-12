Medicii au dreptul să îşi selecteze pacienţii

Orice pacient are dreptul ca la începutul anului să îşi aleagă medicul de familie care îl va trata. Un ordin aprobat recent al Ministerului Sănătăţii Publice dă posibilitatea medicilor ca şi ei să-şi selecteze pacienţii. În act se stipulează că nu vor fi acceptate motivele arbitrare de refuz al unui pacient, ci doar cele care arată clar de ce cadrul medical nu poate acorda servicii medicale persoanei solicitante. “Există foarte puţine criterii pe care ne putem baza în momentul în care refuzăm o persoană să ne fie pacient. Astfel, dacă bolnavul este necooperant, adică nu respectă schema terapeutică prescrisă de medic, dacă este neasigurat, dacă are o anume afecţiune care depăşeşte competenţa noastră, avem dreptul să-l refuzăm. În cazul în care pacientul devine neasigurat între timp, trebuie scos de pe listă şi anunţată Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. În momentul în care bolnavul are o afecţiune care depăşeşte competenţa medicului de familie, noi îl consultăm şi apoi îl trimitem la un specialist”, a declarat dr. Nicoleta Scurtu, medic de familie. Este foarte important ca medicul de familie să îi explice pacientului motivul pentru care nu îl mai doreşte ca pacient şi să întocmească un act în care să justifice decizia sa. “Am un pacient care este asigurat şi urmează schema terapeutică. Din păcate, pacientul s-a îmbolnăvit psihic, dar nu recunoaşte această afecţiune şi de fiecare dată cînd vine la cabinet are accese de furie. Un alt criteriu pe baza căruia putem să refuzăm un pacient şi să îl scoatem de pe lista noastră este comportamentul violent şi necorespunzător. Deocamdată, încerc să mă înţeleg cu pacientul recalcitrant, deoarece nu cred că este cazul să îl refuz”, a continuat dr. Scurtu.

Medicii susţin însă că de foarte puţine ori li se dă dreptate în acest tip de cazuri. Din spusele medicilor de familie, cei care le fac cele mai multe probleme sînt persoanele de etnie romă. Familiile de romi sînt considerate a fi foarte recalcitrante în momentul în care trebuie efectuată imunizarea bebeluşilor şi, de cele mai multe ori, îşi manifestă refuzul prin violenţă faţă de medici. Mai mult decît atît, foarte mulţi dintre romi sînt şomeri şi, deci, neasiguraţi, iar cadrelor medicale nu le sînt decontate serviciile prestate. “Avem mari probleme cu romii. Nu vin aproape un an întreg la medic, dar în momentul în care se îmbolnăveşte unul dintre copii, care nu a beneficiat de vaccinarea de imunizare, pentru că părinţii au refuzat-o, fac scandal în cabinete şi ne acuză de incompetenţă. Aceştia sînt pacienţii pe care îi voi scoate de pe liste”, a spus Maria Dumitru, medic de familie. Conform legii, în cazul în care un medic doreşte să renunţe la un pacient cu care are deja o relaţie profesională, atunci va trebui să notifice pacientul că are la dispoziţie cinci zile pentru a-şi găsi un alt cadru medical. Noul ordin prevede, de asemenea, sancţiunile aplicate medicilor în caz de culpă medicală. Eroarea profesională săvîrşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care a produs prejudicii asupra pacientului, atrage răspunderea civilă a personalului medical sau a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Astfel, dacă sînt medici de familie pe care un caz îi depăşeşte, dar prescriu reţeta în locul specialistului, cadrul medical va fi sancţionat.