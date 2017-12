Medicii constănțeni nu trebuie să mai aleagă între stat și privat!

Nu cu mult timp în urmă arătam că o Comisie de specialitate formată din reprezentanți ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), ai Direcției de Sănătate Publică, ai Colegiului Medicilor din România, filiala locală, și ai Consiliului Județean Constanța (instituție care are în subordine Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța din punct de vedere administrativ) a decis ca medicii care profesează în cadrul SCJU Constanța și, în același timp, și într-o unitate privată, care se află în relație contractuală cu CJAS, să renunțe la unul dintre contracte. În mod firesc, decizia a stârnit o serie de controverse, mai ales că hotărârea, prevăzută în Legea Sănătății de ceva timp, nu a putut fi pusă în aplicare pentru că municipiul Constanța era considerat zonă deficitară la capitolul medici. Reprezentanții Comisiei au stabilit, însă, de comun acord că nu mai avem deficit de medici (!?) în municipiu și la 20 km distanță, iar decizia prevăzută în lege poate fi pusă în aplicare și la Constanța. Managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa, a fost însă de altă părere, imediat după ce a aflat decizia, subliniind, pentru ”Telegraf”, că SCJU are deficit de medici și că, dacă va fi pusă în aplicare hotărârea, mulți vor renunța la contractul cu SCJU. A vehiculat chiar o proporție de 50% dintre medicii SCJU. Ba mai mult, și activitatea didactică se anunța cu probleme, în condițiile în care SCJU este și spital universitar, iar mulți medici sunt și cadre didatice, care fac practică în unitatea sanitară, la patul bolnavului, cu studenții. Încă din 9 august precizam că nimic nu este bătut în cuie și că se va găsi o soluție pozitivă.

O NOUĂ ÎNTÂLNIRE

Vineri, 19 august, a avut loc o nouă întâlnire a reprezentanților Comisiei și s-ar părea că veștile sunt cât se poate de bune.

Nu, medicii nu vor mai trebui să aleagă, iar lucrurile vor rămâne ca și până acum, potrivit unor surse. Managerul interimar al SCJU, dr. Cătălin Grasa, a declarat, pentru ”Telegraf”, că, înainte de a se întâlni Comisia, a fost și a prezentat, concret, situația din SCJU. ”Nu se poate lua o asemenea decizie pentru că suntem foarte puțini doctori. Nu avem cum să impunem așa ceva. Mi-am prezentat punctul de vedere, cu cifre, nu vorbe. Avem un deficit pe care trebuie să îl recunoaștem”, a spus managerul interimar. El a precizat că încă nu a primit niciun răspuns și că, cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla la începutul săptămânii viitoare.

Purtătorul de cuvânt al CJAS, Aurelia Rădoi, a declarat, pentru ”Telegraf”, că, imediat ce Comisia va pune pe hârtie decizia finală, Casa se va conforma și nu va mai cere medicilor să aleagă între stat și privat în relația contractuală pe care o are cu ei.

CE SPUNE CJC DESPRE MEDICII PUȘI SĂ ALEAGĂ ÎNTRE STAT ȘI PRIVAT

În urma discuțiilor pe marginea unei decizii controversate, prin care medicii angajați și la o unitate sanitară de stat și la una privată erau obligați să renunțe la contractul cu una dintre ele, Consiliul Județean Constanța a adus o serie de lamuriri într-un comunicat remis presei, sâmbătă, 20 august.

Iată comunicatul integral:

„În urma discutiilor purtate de Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, cu Presedintele Casei de Asigurari de Sanatate Constanta George-Mirel Cristescu, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” a participat in plenul Comisie Mixte in vederea lamurii situatiei tehnice privind buna desfasurare a activitatii acestei institutii.

Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” , domnul Catalin Grasa a prezentat comisiei realitatea spitalului si faptul ca acesta are un deficit de personal de peste 100 de cadre. In urma discutiilor in plenul comisiei, membrii acesteia au inteles situatia existenta, urmand a emite o dispozitie prin care vor reglementa modalitatea de incadrare a cadrelor medicale.

Astfel, medicii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” – Constanta nu vor mai fi nevoiti sa aleaga intre a lucra in cadrul spitalului sau in mediul privat.

“Am avut mai multe discutii cu reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Constanta. Ma bucur ca au fost receptivi la propunerile noastre. Ne dorim un sistem medical just, in care serviciile oferite sa fie de calitate. Medicii au nevoie de apreciere si este firesc sa le permitem sa poata face o selectie in functie de disponibilitatea programului de lucru”, a declarat Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu.

Decizia finala a apartinut Comisiei Mixte a Casei de Asigurari de Sanatate Constanta. Cel mai probabil, hotarare oficiala in acest sens va fi redactata in cursul zilei de luni, 22 august 2016.“

