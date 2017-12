Medicii de familie ar putea ieşi în stradă

Preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), Rodica Tănăsescu, a anunţat că medicii de familie, reuniţi în conferinţa naţională “Medicina de familie şi sănătatea populaţiei”, vor decide, pînă sîmbătă, în numele tuturor celor 11.000 de medici din întreaga ţară, cum vor reacţiona dacă propunerile lor privind elaborarea contractului-cadru nu vor fi respectate. “Va fi o consultare pentru a hotărî ce facem mai departe. E grav că nu există o finanţare constantă. O dată la patru ani o luăm de la capăt cu decidenţi care înţeleg sau nu despre ce este vorba, iar pentru noi acest lucru înseamnă un pas înapoi”, a declarat Tănăsescu. Principalele nemulţumiri ale medicilor de familie se referă la faptul că, în contractul-cadru, este prevăzută finanţarea trimestrială a medicinei de familie, urmînd ca în trimestrul patru, bugetul să se aloce în funcţie de colectări, dar şi la modul de prescriere a medicamentelor. Vicepreşedintele SNMF, Simona Şopov, a precizat că Ministerul Sănătăţii (MS) a ales Denumirea Comună Internaţională (DCI) pentru prescrierea medicamentelor, deşi această variantă a fost deja testată, timp de doi ani, şi şi-a dovedit ineficienţa. Prezent la conferinţă, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Vasile Astărăstoae, a declarat că DCI este periculoasă pentru România şi că nu va fi de acord cu introducerea ei. “Am transmis comentariile legate de contractul-cadru şi, dacă nu au fost respectate, vom reacţiona. DCI este periculoasă în România şi nu vom fi de acord. Există autonomia medicului care cunoaşte pacientul şi ştie cel mai bine ce trebuie să-i prescrie, iar o astfel de măsură nu are nicio relevanţă dacă prescrierea medicamentelor se face prin DCI sau prin denumirea comercială. În schimb, acest lucru are foarte mare importanţă pentru pacient!”, a explicat Astărăstoae. Preşedintele CMR a mai spus că instituţia pe care o conduce a comunicat MS că nu va accepta prescrierea pe DCI, iar dacă nu se va ţine cont de acest lucru, adunarea generală a Colegiului va lua decizii ferme şi va cere punerea în practică a protocolului încheiat cu ministerul, care prevede că cele două instituţii trebuie să discute toate problemele controversate, apreciind că aceasta este una dintre ele. “Am spus deja ministerului că acest punct este nenegociabil. Avem suficiente pîrghii, experienţă şi inteligenţă pentru a negocia un contract favorabil ambelor părţi”, a spus Astărăstoae. În urma discuţiilor din 17 februarie între ministrul Sănătăţii, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Patronatul Naţional al Medicilor de Familie (PNMF) şi SNMF s-a stabilit că în trimestrul întîi alocaţiile pentru asistenţa medicală primară vor rămîne conform actului adiţional 2008 şi se încheie ca atare, fără regularizări negative. “Contractul-cadru 2009, cu începere de la 1 aprilie 2009, vizează trimestrele II, III şi IV ale anului 2009. Pentru acest contract, valoarea minimă garantată per capita este 4,1 lei şi valoarea minimă garantată per serviciu este de 1,5 lei, cu păstrarea raportului per capita/per serviciu de 80 pe 20 pentru tot anul 2009”, informau atunci cele două organizaţii profesionale. La întîlnirea de la MS s-a mai decis păstrarea sporurilor pentru grad profesional şi rural în condiţii grele.