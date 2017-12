Medicii de familie cu peste 2.200 de bolnavi, fără bani per capita

Suma pentru medicina de familie în 2010 este egală cu cea din 2009, poate uşor mai mare, dar este adevărat că vor scădea veniturile medicilor care au înscrişi pe listă mai mult de 2.200 de pacienţi”, a explicat preşedintele Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă. El a explicat că medicii care au pe liste peste 2.200 de pacienţi vor primi venituri după următorul model: pentru cei 2.200 de pacienţi venitul va fi alcătuit din plata per serviciu şi per capita, iar pentru cei care sunt în plus, peste 2.200, vor primi doar plata per serviciu. Preşedintele CNAS a precizat că a luat această decizie, întrucât, cu certitudine, un medic nu poate să consulte mai mult de 2.200 de persoane într-o lună, numărul optim de persoane înscrise pe o listă fiind stabilit, în medie, la 1.800. La nivel naţional, sunt aproape 40% din cei 11.421 de medici de familie, care au înscrise pe liste peste 2.200 de persoane.

TOPUL MEDICILOR CU CEI MAI MULŢI PACIENŢI

Preşedintele CNAS a făcut cunoscut topul primilor 20 de medici, înscrişi la 31 decembrie 2009, cu cei mai mulţi pacienţi şi cu cele mai mari venituri. Astfel, în judeţul Botoşani, există un medic care are pe listă 6.227 de pacienţi, în Vaslui - 5.642, în Teleorman - 5.590, în Botoşani - 5.494, Bacău - 5.442, Vaslui - 5.376, Bucureşti - 5.346, Dâmboviţa - 5.320, Teleorman - 5.230, Bacău - 5.187, Vaslui - 5.171, Bucureşti - 5.090, Galaţi - 5.054, Gorj - 5.041, Neamţ - 5.032, Vaslui - 5.031, Vaslui - 4.892. De asemenea, cele mai mari venituri ale unui medic de familie în trimestrul IV 2009 au fost înregistrate în Călăraşi, de 131.790, 66 lei, în Neamţ - 106.367,60 lei, în Vrancea - 91.771,90 lei, în Călăraşi - 85.284,94 lei, ultimul în top 20 fiind un medic din Bacău cu 65.890, 71 lei.