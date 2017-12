Medicii de familie, în vacanță - Urgența SCJU Constanța, supraaglomerată

Atât Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU), cât și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța au fost solicitate de numeroși constănțeni în aceste zile. Vineri, în a doua zi de Crăciun, personalul din UPU abia dacă își mai vedea capul de treabă. Numeroși pacienți așteptau să discute cu un medic despre problemele lor. ”Medicul de familie are cabinetul închis, așa că am venit aici, la Urgență. Cred că am mâncat prea mult și mă doare fierea. Am avut vărsături, abia mai stau în picioare. Am mai avut o criză acum două luni și mi-e frică să nu pățesc ceva. Problema este că stau de vreo trei ore și nu mă bagă nimeni în seamă. Văd că e aglomerat, dar parcă prea se stă”, a spus, nemulțumită, o pacientă din Constanța. Solicitările erau diferite, însă pacienții trebuie să știe că trierea bolnavilor nu se face în funcție de regula ”primul venit, primul servit”, ci în funcție de gravitatea cazurilor. De fiecare dată medicii explică bolnavilor că, mai ales când este aglomerat, trebuie să aibă răbdare și să înțeleagă că, dacă este vreo situație gravă, se intervine în mod prioritar. Nu de puține ori, specialiștii UPU au precizat că nimeni nu este lăsat să moară, așa cum se tot spune, și că se face tot ce este omenesc pentru ca pacienții să nu aibă de suferit. În această perioadă, UPU este supraaglomerată pentru că activitatea medicilor de familie este suspendată ca urmare a minivacanței de Sărbători. Totodată, și ambulatoriile din specialitate (policlinicile) au activitatea suspendată, din același motiv. În aceste zile de sărbătoare, și SAJ Constanța a avut un număr ceva mai mare de solicitări, însă nu se poate vorbi despre o avalanșă de cazuri, potrivit medicilor. Și în țară, serviciile de ambulanță au avut mai mult de lucru decât într-o zi obișnuită. În București, chiar în ziua de Crăciun, ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a ales să facă o vizită la Serviciul de Ambulanță, pentru a vedea cum se desfășoară activitatea. Coordonatorul SAJ București, dr. Alis Grasu, i-a explicat demnitarului care sunt procedurile pentru intervenţii şi a recomandat cetăţenilor să fie prudenţi cu alimentaţia în perioada Sărbătorilor. La Constanța, în ultimele 24 de ore, SAJ a înregistrat peste 600 de solicitări, din care prea puține au fost ca urmare a problemelor digestive cauzate de consumul exagerat de alimente specifice Crăciunului sau ca urmare a consumului excesiv de alcool.