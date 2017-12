Medicii de familie nu îşi completează corect registrele de consultaţii

Orice persoană care are nevoie de ajutor medical şi apelează la medicul de familie, aşteaptă de la acesta seriozitate şi atenţie. Din păcate, în foarte multe cabinete medicale drepturile pacientului sînt aproape inexistente, iar medicul de familie se poartă ca şi cum ar fi stăpîn. Numeroşi pacienţi s-au plîns conducerii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, care a început o serie de controale la medicii de familie. Dacă în urmă cu două săptămîni comisia de control de la CJAS a depistat că un medic de familie din Topraisar nu îşi respectă pacienţii, lăsîndu-i să aştepte ore în şir în faţa uşii cabinetului deoarece nu este prezent de la program, acum au descoperit că 28 de medici ignoră cu bună ştiinţă completarea registrelor de consultaţii. “În acest moment, 28 de medici de familie vor fi monitorizaţi, întrucît în urma verificărilor am descoperit nereguli în evidenţa asgurărilor, în completrea fişelor de observaţie, a registrului de consultaţii şi în cel al bolnavilor cronici. Majoritatea nu notează consultaţiile”, a declarat directorul adjunct al CJAS, dr. Mihaela Vrînceanu. Nu numai medicii de familie vor fi supuşi controalelor, ci şi farmaciştii. “În perioada 13 - 26 septembrie, grupul nostru de control va verifica modul în care se eliberează medicamentele gratuite şi compensate la 60 de farmacii. De asemenea, am ajuns la concluzia că medicii care prescriu foarte mult sînt cei care au în jur de 2.000 de pacienţi în vîrstă şi care suferă de boli cronice. De asemenea, în ceea ce îi priveşte pe medicii specialişti, în fruntea celor care prescriu reţete scumpe sînt cei care au pacienţi suferinzi de hepatita B, fiind urmaţi de medicii psihiatri”, a declarat dr. Mihaela Vrînceanu.